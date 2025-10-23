半導体AMCモニターの世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2025~2031年
半導体AMCモニターとは、クリーンルーム環境において空気中に浮遊する微量分子汚染物（Airborne Molecular Contamination：AMC）をリアルタイムまたは定期的に検出・監視するための装置である。AMCとは、無機酸、アルカリ性化合物、有機酸、シロキサン、アウトガス化学物質など、多岐にわたる化学種を指し、半導体製造において極めて微細なパターンや高純度材料への影響が大きいため、その管理が極めて重要となる。AMCモニターはガスクロマトグラフ、質量分析、イオンクロマトグラフ、赤外線分析、センサーアレイなどの分析技術をベースとし、特定の汚染物の定性・定量評価を可能にする。近年のノード微細化・3D構造化により、AMCに起因するデバイス欠陥のリスクが増加しており、本モニターは製造歩留まりの維持・向上およびファブの環境安定化に不可欠なインフラ技術となっている。
半導体製造業界におけるAMC管理は、従来のパーティクル除去技術では対応できない“分子レベルの汚染”への対応である。ナノレベルの微細加工技術が主流となる中で、数ppb（parts per billion）以下のAMCでも界面反応や薄膜品質に悪影響を与えるため、モニタリングの精度と応答速度が求められている。これにより、AMCモニターは単なる検出機器ではなく、製造プロセス全体の“リスク管理装置”としての役割を担うようになった。設置環境も広がりつつあり、クリーンルーム内の天井・機器周辺・薬液供給系など多層的な監視体制が構築されている。さらに、AMCの発生源は化学材料、装置部材、人的作業、建材等多岐にわたるため、モニターは「点」ではなく「線」や「面」での連続監視を可能にするよう高度化されてきている。
AMCモニター産業は、単独機器提供から「ソリューション提供」型へと進化しており、装置単体ではなく分析ソフトウェア、データベース、予測アルゴリズムとの連携が不可欠となっている。半導体ファブのインテリジェント化が進む中、AMCデータのリアルタイム可視化・異常検知・フィードバック制御が求められ、AI・IoTとの統合が進行している。また、モニター装置自体も小型化・多成分同時計測・無人自動校正などに対応しつつ、ファブの稼働停止なしにメンテナンスできる構造が志向されている。部材メーカー、薬液供給業者、設備メーカー、エンジニアリング企業との垂直連携も強まり、AMCモニタリングを軸とした“環境・工程一体型”のエコシステムが形成されつつある。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル半導体AMCモニター市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113216/semiconductor-amc-monitor）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが8.7%で、2031年までにグローバル半導体AMCモニター市場規模は2.4億米ドルに達すると予測されている。
図. 半導体AMCモニター世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332547&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332547&id=bodyimage2】
図. 世界の半導体AMCモニター市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、半導体AMCモニターの世界的な主要製造業者には、HORIBA、Spectris （PMS）、Pfeiffer Vacuum GmbH、WITHTECH、Tricorntech Corporation、Picarro、Neotop、TOFWERK （Bruker）、Syft、IONICONなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約76.0%の市場シェアを持っていた。
