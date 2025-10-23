名入れギフトに人気！ジュエリーのように輝く高級チタングラス「Zenith Series」登場
――光と職人技が織りなす、究極の一杯。――
新潟県・燕三条の匠の技から生まれた「ジュエリーグラス Zenith Series」は、チタンの輝きをまとう高級タンブラー。
金属なのに驚くほど軽く、唇に触れるとまるでガラスのような滑らかさ。独自のチタンイオンプレーティング技術によって、虹のようなグラデーションが見る角度によって変化し、まるでジュエリーのような華やかさを放ちます。
内面は職人による鏡面仕上げ。飲み物の風味を損なわず、冷たいドリンクはより冷たく、温かいものはやさしく保温。
ワイン、ウイスキー、日本酒、コーヒーなど、どんな飲み物も一層格別な味わいに。
さらに名入れ刻印が可能なので、誕生日や結婚祝い、退職記念など、大切な方への特別なギフトにも最適。
桐箱入りの上品なパッケージは、高級感と日本の美意識を兼ね備えています。
職人の技、チタンの美しさ、そして持つ人の特別な瞬間。
「Zenith Series」は、贈る人と贈られる人の心をつなぐ、一生もののプレミアムグラスです。
【ジュエリーグラス 】高級チタングラス・Zenith Series（名入れ可能）
https://naire-shop.com/naire-progress-001/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
