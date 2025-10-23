【Honeys（ハニーズ）】木村文乃さんコラボカラーのリバーシブルアウターが発売。10月23日(木)よりハニーズ公式オンラインショップにて特設ページ公開スタート

株式会社ハニーズホールディングス

株式会社ハニーズホールディングス(本社所在地：福島県いわき市、代表取締役社長：江尻英介)が展開するレディースブランドHoneys(ハニーズ)は、俳優・木村文乃(きむらふみの)さんとのカラーコラボレーションアイテムを、全国の店舗にて発売およびハニーズ公式オンラインショップにて発売いたしました。あわせて、2025年10月23日(木)より特設ページを公開しました。

※一部店舗では発売日が異なります

特設ページ：https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/efumino4/

木村文乃さん×ハニーズ｜冬のコラボカラーアイテム

木村文乃さんとのコラボカラー“モカ”を採用した、キルティングのブルゾン。上品で合わせやすいモカカラーに、フェイクファー面とプレーン面のリバーシブル仕様を組み合わせたこのアイテムは、シーンや着こなしに合わせて自在に着回せます。休日はフェイクファー面で軽やかに、普段使いやお出かけはプレーン面で落ち着いた印象に。一枚で印象を切り替えられる冬の主役アウターです。

＜木村文乃さんコメント＞

ついすりすりしたくなる柔らかな手触りと、シーンを選ばないカラーに一目惚れでした！

沢山着て欲しいという気持ちから、着回しができて着やすいカラーがいいなと。

高見えするので、ちょっとした背伸びの場所でも活躍してくれると思います。

■商品概要

販売店舗：ハニーズ店舗およびオンラインショップ

販売価格：6,900円

サイズ展開：S/M/L/LL（S,LLは一部店舗・オンラインショップ限定販売）

特設ページ：https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/efumino4/

■木村文乃(きむらふみの)さんプロフィール

映画『アダン』のオーディションで約3,000人の中からヒロインに選ばれ、2006年に女優デビュー。その後、映画『風のダドゥ』で映画初主演を果たし、NHK大河ドラマや連続テレビ小説『梅ちゃん先生』などに出演し、着実にキャリアを重ねてきた。

化粧品CMで注目を集め、連続ドラマや映画への出演が本格化。2014年にはエランドール賞新人賞を受賞。『マザー・ゲーム～彼女たちの階級～』で連続ドラマ初主演を果たす。

大河ドラマ『麒麟がくる』『七人の秘書』シリーズ、『ザ・ファブル』シリーズにも出演。2022年には主演映画『LOVE LIFE』がベネチア国際映画祭コンペティション部門に選出されるなど、国際的にも活動の幅を広げている。10月31日公開映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演。

■ハニーズについて

ハニーズが多くのお客様に支持される一番の理由は、魅力的な3つのオリジナルブランドの展開です。多様な感性と幅広い年齢層に応えるブランド構成を強みに、高感度・高品質・リーズナブルプライスを軸として、お客様の声を商品づくりに反映し、寄り添う会社であり続けます。多様なライフスタイルをカバーするブランド展開で、手に取りやすくご満足いただける商品をご提供するファッションサプライヤーを目指しています。

＜URL＞https://www.honeys.co.jp/

