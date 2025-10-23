Rist所属のKaggle Grandmaster Chenが、Kaggleコンペティション「MAP - Charting Student Math Misunderstandings」で優勝

株式会社Rist

株式会社Rist（本社所在地：京都市下京区 代表取締役社長：長野慶、以下Rist）は、世界最大級のデータ分析プラットフォームKaggleで開催されたコンペティション「MAP - Charting Student Math Misunderstandings」（以下、本コンペティション）において、Rist Kaggle Team所属、Kaggle Grandmaster Chenが個人で優勝、金メダルを獲得したことをお知らせいたします。

本コンペティションは、The Learning Agency LLCの主催で2025年7月10日～2025年10月15日にかけて開催されました。生徒の数学の自由記述式解答に基づいて、機械学習を活用したNLPモデルを開発し、生徒の潜在的な数学の誤解を正確に予測するものです。この成果は、誤解の理解と管理を向上させ、生徒と教師双方の教育体験を向上させることに貢献する可能性があります。

Chenは、参加者2,176人、1,858チーム中1位で優勝し、金メダルを獲得いたしました。

・本コンペティションの結果はこちらからご覧いただけます。

https://www.kaggle.com/competitions/map-charting-student-math-misunderstandings/leaderboard

・Discussionはこちらからご覧いただけます。

https://www.kaggle.com/competitions/map-charting-student-math-misunderstandings/writeups/1st-place-solution

Kaggle Grandmaster Chen Jian

Chenコメント

In this competition, we were asked to determine whether a student’s explanation of an answer was correct, a misunderstanding, or neither. The definition of “neither” was somewhat ambiguous, which led to certain inconsistencies in the labeling. Finding the right validation strategy was crucial - without an effective validation setup, model tuning and selection would have been impossible. After establishing a baseline with a stable validation strategy, I applied the modeling, training, and inference methods I had developed in previous competitions and completed the solution smoothly.

Kaggleとは

Kaggleとは、登録者数2,600万人(※1)を超える世界最大級のデータ分析プラットフォームです。企業や団体からコンペティション形式で出題された課題に対し、Kagglerと呼ばれるKaggleに登録するユーザーたちが分析モデルの精度を競います。

Kaggleのコンペティション参加者は、成績に応じてKaggle Grandmaster、Kaggle Master、Expert、Contributor、Noviceの順にランク分けされます。最上位のKaggle Grandmasterは世界に380人(※2)しかおらず、優秀なAIエンジニア・データサイエンティストを表す称号としても知られています。

※1、2 2025年10月時点。

世界最高クラスのAIエンジニア・データサイエンティストが在籍する「Rist Kaggle Team」

Ristは2020年より、優秀な成績を持つKagglerを積極的に採用する「Kaggle枠採用」を開始すると同時に、世界最高クラスのAIエンジニア・データサイエンティストで構成される「Rist Kaggle Team」を創設しました。現在、Rist Kaggle TeamにはKaggle Grandmasterが10名、Kaggle Masterが2名在籍しており、高難度なデータ分析・AI技術を用いたソリューション提供・プロダクト開発などに従事しています。

Ristについて

会社名：株式会社Rist

所在地：京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830 京都エクセルヒューマンビル 7階

設立日：2016年8月1日

代表取締役社長：長野 慶

URL: https://www.rist.co.jp

※記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。