¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡×¡¢¡Ø¡ÚÄ¶Ã»´ü¡Û½é²óÅê»ñ²È±þ±ç¡¦¶Ë¥Õ¥¡¥ó¥ÉID945¡Ù¤ò¸ø³«
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëSAMURAI ¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ·Ä°ì¡Ë¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ø¡ÚÄ¶Ã»´ü¡Û½é²óÅê»ñ²È±þ±ç¡¦¶Ë¥Õ¥¡¥ó¥ÉID945¡Ù¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾ÜºÙ¡§ https://www.alternabank.jp/fund/detail?id=945¡Ë
¢£¿·¾¦ÉÊ¡Ø¡ÚÄ¶Ã»´ü¡Û½é²óÅê»ñ²È±þ±ç¡¦¶Ë¥Õ¥¡¥ó¥ÉID945¡Ù¤Î³µÍ×
¡¦Êç½¸Áí³Û¡§2,100Ëü±ß
¡¦ÌÜÉ¸Íø²ó¤ê¡§9.9¡ó(ÀÇ°úÁ°)
¡¦ºÇÄã¿½¹þ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å
¡¦ÄÉ²Ã¿½¹þÃ±°Ì¡§1Ëü±ß
¡¦ºÇÄãÀ®Î©¶â³Û¡§1,000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÅê»ñ¿½¹þ¤ÇÀ®Î©
¡¦Êç½¸´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë12»þ ～ 2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬
¢¨2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ50Ê¬°Ê¹ß¤Ï¡¢Êç½¸½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢Êç½¸³«»Ï¤Þ¤Ç¾¦ÉÊ¸ø³«¤òÄä»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÉ½¤ËµºÜ¤ÎÌÜÉ¸Íø²ó¤ê¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¡¦ÁÛÄêÍø²ó¤ê¡ÊÀÇ¹µ½üÁ°¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤ÏÍ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡ÖÌÜÉ¸Íø²ó¤ê¡×¤È¤Ï¡¢±Ä¶È¼Ô¤«¤éÂßÉÕÀè¤Ø¤ÎÂßÉÕ¤Ë·¸¤ëÂßÉÕ¶âÍø¤è¤ê±Ä¶È¼ÔÊó½·¤ò¹µ½ü¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê»ñ¶â³Û¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¬ÇÛ¶â¹ç·×³Û¤Î³ä¹ç¡ÊÇ¯Î¨´¹»»¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¿·¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.alternabank.jp/fund/detail?id=945
¢£¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¡¢¤´¼«¿È¤ËºÇÅ¬¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤â¾¯³Û¤«¤é´ÊÃ±¤ËÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ý±×¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢§¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.alternabank.jp/
¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Ð¥ó¥¯ LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢§Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://lin.ee/8hM0hkc
¢£SAMURAI¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§SAMURAI¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºäÆóÃúÌÜ17ÈÖ46¹æ¡¡¥°¥íー¥ô4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³¸ý ·Ä°ì
Âè°ì¼ï¡¦ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè36¹æ¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡ÊÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê1¡ËÂè111379¹æ¡Ë
²ÃÆþ¶¨²ñ¡¦´ð¶â¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜÅê»ñ¼ÔÊÝ¸î´ð¶â¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶ÈÊÝ¾Ú¶¨²ñ
»ñËÜ¶â¡§99,000,000±ß¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2002Ç¯2·î
URL¡§https://www.alternabank.jp/company/index
