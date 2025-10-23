【BONAVENTURA×Pineider】から、イタリアのクラフツマンシップが息づくボールペン・万年筆が登場。

BONAVENTURA株式会社

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド BONAVENTURA（ボナベンチュラ） と、1774年創業のフィレンツェの老舗筆記具ブランド Pineider（ピナイダー） のコラボレーションにより、イタリアが誇るクラフツマンシップを結集したボールペンと万年筆が誕生。公式サイト・一部店舗にて2025年10月23日（木）より発売いたします。

上質な素材と卓越した技術

格式と革新性を兼ね備えた Pineiderの筆記具技術 と、優雅さを備え持つBONAVENTURAが融合し、時間を超えて大切にされる逸品が誕生。

高温・低温・油分・紫外線など過酷な環境にも耐える 高品質レジン素材 を用い、卓越した職人技で完成された一本となっている。

手に取るたびに自然に馴染み、滑らかで引っ掛かりのない筆記感を実現。書くたびに心地よさを感じられる、まさに “道具を超えた逸品” である。

艶やかなメタルの輝きが持つ人の所作を優雅に演出し、日々の筆記を上質で特別な体験へと導く。

Pineiderの伝統と革新

Pineider は、1774年にフィレンツェで創業した老舗筆記具ブランド。

格式と革新性を兼ね備えた筆記具は、世界中の知識人や芸術家に愛用されてきました。

伝統と革新を融合させたクラフツマンシップにより、時を経ても色あせない上品で洗練された筆記体験を提供します。

名入れで特別感を演出

ペン上部にはお好きな文字の刻印（名入れ）が可能。

ご自身用にはもちろん、大切な方へのギフトとしても特別感を高められる。名前やイニシャルを刻むことで、記念や贈り物にふさわしい “世界でひとつの一本” に。

セットインクカラーはブラックが付属し、届いた瞬間から上質な書き心地を楽しめます。

店頭では実際にお試しいただけますので、ぜひその滑らかな筆記感と手に馴染む質感をご体感ください。

【商品詳細】

BONAVENTURA × Pineider 万年筆

ボディーカラー：ホワイト・ブラック

価格 : \51,700(税込)

BONAVENTURA × Pineider ボールペン

ボディーカラー：ホワイト・ブラック

価格 : \40,700(税込)

BONAVENTURA × Pineider マーブルボールペン

ボディーカラー：マーブル

価格 : \35,200(税込)

BONAVENTURA × Pineider レザーハンドル ローラーボールペン

ボディーカラー：ブラック

価格 : \84,700(税込)

詳細ページ：https://jp.bonaventura.shop/blogs/news/bonaventura-pineider(https://jp.bonaventura.shop/blogs/news/bonaventura-pineider?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20251023)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

BONAVENTURA株式会社 マーケティング部

メールアドレス：pr-japan@bonaventura.com