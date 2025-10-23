大人気！！焼き立てパンと紅茶のベーカリービュッフェに秋メニュー登場 [レストランMONDO]

株式会社キープ・ウィルダイニング

大人気！！焼き立てパンと紅茶のベーカリービュッフェに秋メニュー登場

相模大野駅すぐの「MONDO イタリアンダイニング」では、ランチタイム限定で焼き立てパンと紅茶を楽しめるベーカリービュッフェをご提供しています。

非日常を感じられる洗練された空間で、幅広い年齢層に人気のご褒美ランチ！

この秋は季節限定のメニューに加え新しいパンメニューも登場！オリジナルオープンサンドや和紅茶のテーブルサービスなど、パン好きにはたまらないラインナップでお楽しみください。

パン好き必見！焼き立ての香りとライブ感あふれるラインナップ

・ ライブ感あふれるフォカッチャ

大人気の焼き立てフォカッチャをお客様の目の前でカット。熱々の湯気とともに立ちのぼる小麦の香りをお届けします。

・ フレンチディップサンド

ローストビーフとチーズを挟み、その場で焼き上げる贅沢なホットサンド。熱々でとろけるチーズが口いっぱいに広がります。

※写真はイメージです

・メルトメープルフレンチトースト

フレンチトーストに生クリームと高級メープルシロップをかけた、大人のスイーツ。

※写真はイメージです。

・ 生ハムとチーズのクロスティーニ

サクッとしたパンに削り立ての生ハムとチーズをのせた、紅茶にもぴったりの前菜。

・ 削り立てのチーズやテリーヌ、燻製クリームなど

パンに合わせて楽しめる前菜メニューも充実。オリジナルオープンサンド作りもおすすめです。

紅茶で味わう優雅なランチタイム

焼き立てパンをより一層引き立てるのが、「こがさかベイク」の和紅茶。

スタッフがテーブルサービスで注ぐ特別な一杯は、心まで満たされる上質な香りです。

さらに、季節ごとのオリジナルアイスティーも各種取り揃え、パンやスイーツとの組み合わせを楽しめます。

秋限定デザートで彩りを添えて

人気のティラミスに加え、マロンのパウンドケーキや葡萄ゼリーなど、季節感あふれるデザートも充実。さらに、ランチをバランスよく楽しめるイタリアンタコスやパンプキンポタージュなどのタパス＆スープもご用意し、最後まで満足度の高いひとときをお届けします。

「MONDO イタリアンダイニング」のランチは、ただの食事ではなく非日常を感じられる体験型のベーカリービュッフェです。焼き立てパンと香り豊かな紅茶のマリアージュを楽しみながら、普段のランチでは味わえない上質な時間をお届けします。

さらに、まるで都心のホテルラウンジに訪れたかのような洗練された内装と高揚感が、お食事をより特別なひとときに演出。

気軽に味わえる贅沢なランチスポットとして、大人の女性にご褒美の時間をご提供いたします。

【期間】

2025年10月15日(木)～2025年11月30日(日)

【時間】

10:45～15:15

※2時間制 最終入店14:15

MONDO

所在地：神奈川県相模原市相模大野3-8-1小田急相模大野ステーションスクエアB館ホテル棟7F

営業時間：10:45～23:00

定休日：1月1日

TEL：050-1809-3660

URL：https://www.mondo-kw.com/

小田急・相模大野駅直結

【料金】

平日：会員3,597円(税込) 一般3,927円(税込)

土日祝：会員3,980円(税込) 一般4,309円(税込)

お子様価格(4～10歳)1,496円(税込)

※会員価格は「キープウィルクラブアプリ」お持ちの方が対象になる価格です

「キープウィルクラブアプリ」インストールはこちら

https://www.keepwillclub.com/