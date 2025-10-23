MZ世代に人気の枯れないお花！石川発のモールフラワー専門店「hanamaru flower」が渋谷モディにて初の単独POP UP イベントを開催

オープンから7ヶ月でInstagramのフォロワー1万人超えで注文殺到！初の単独POPUPイベントを開催

hanamaru flower

SNSでMZ世代を中心に話題のモールフラワー専門店「hanamaru flower」（所在地：石川県河北郡 代表：谷口花）が、2025年11月6日（木）～12日（水）の7日間、渋谷モディにてPOP UPイベントを開催します。

モールフラワーとは、モールという素材で手作りされる韓国発の「枯れないお花」です。

本イベントでは、限定アイテムや新作を含む約100種類を販売する予定です。

また、これまで多くのお客様から要望のあった「自分だけのモールフラワーが作れるワークショップ」も開催いたします。

ワークショップの詳細・予約はこちら：https://coubic.com/hanamaruflower_warkshop

公式Instagram：https://www.instagram.com/hanamaru_flower_/

初の単独POP UP開催の背景

モールフラワーは、2025年最新トレンドとして、SNSでMZ世代を中心に話題となっています。

モールという素材で手作りされる「枯れないお花」で、特に韓国トレンドを意識する女性に人気があります。プレゼントやお部屋のインテリアとして購入される方がほとんどですが、以下のようなシーンに使われることもあります。

・プロポーズ用の花束や結婚式のブーケ（枯れることがなく当日の思い出を簡単に保存しておける、また一生枯れないということで縁起が良いと感じられるため）

・お見舞い用のお花（生花禁止の病室にも持ち込むことができ、相手に花の世話の負担をかけることなく贈ることができるため）

・海外や遠方に住む方への贈り物（持ち運びの時間が長くても枯れたり傷んだりする不安がないため）

「一生枯れない」というその特徴が人気の理由となっています。

hanamaru flowerはそんなモールフラワーブランドの中でも、唯一無二の配色が作り出すポップな世界観が特徴のブランドです。

2024年12月にオープンしてから7ヶ月でInstagramのフォロワーは1万人を超え、8月に新宿タカシマヤで行われたイベントも大盛況のうちに終了しました。

働くことが難しい女性を制作者として雇用、ママの「新しい居場所」としても注目

モールフラワーは見た目のかわいさだけでなく、誰かの生活の一部を支える仕事にもなっています。メンバーは全員女性で構成されており、子育てなど家庭の事情で外に出て働くことが難しい女性たちを内職制作者として迎え入れる体制が特徴です。

例えばお子様の体調の事情でできるだけ家で仕事がしたいというご家庭のお母さんや、10年以上のブランクがあることから働くということになかなか自信が持てないお母さんが在籍しています。無理なく家で働きながら賃金を得られるほか、家庭以外のホッとできる居場所となったり、「自分の仕事で誰かが喜んでいる」という実感から自分自身に自信を持ってもらうことを目指しています。

初単独POPUP記念！限定アイテムや企画が盛りだくさん！

- 限定アイテムや新作を含む約100種類を販売オンライン未発売アイテムや、クールな新作アイテム「fuwafuwa BONSAI」の販売もいたします。- 自分だけのモールフラワーが作れるワークショップを開催お客様から最も多かったリクエストを実現！お好きなモールを選んで自分だけのブーケが作れます。予約枠に空きがある場合は、当日参加も可能です。事前予約はこちら：https://coubic.com/hanamaruflower_warkshop- カラフルポップなインポートフラワーベースの販売モールフラワーのポップな世界観にマッチする、とびきりカラフルな海外輸入花瓶も同時販売いたします。鉢のデザインはお好きなものをチョイスできます。ワークショップは事前予約受付中。土曜日枠は既に残り僅か。1点モノのデザインも。

普段はオンラインショップ販売のみとなっているモールフラワー。実際に手にとってその可愛さを体感できるのは、このイベントの機会のみとなります。

hanamaru flowerのカラフルでポップな世界観をぜひ体験してください。

POP UPイベントの概要

イベント名 hanamaru flower POPUP STORE SHIBUYA

開催期間 2025年11月6日(木)～12日（水）

営業時間 11:00～20:00（最終日のみ17:00終了）

会場 渋谷モディ 1階 SHIBUYA BASE

住所 東京都渋谷区神南1-21-3

イベント特典- 来場者様全員にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。※無くなり次第終了- エポスカード新規ご入会のお客様には限定ノベルティ「キラキラフラワーベース&チューリップ」をプレゼントいたします。※無くなり次第終了

※イベント特典は変更になる場合がございます。

メディア関係者の皆様へ

当日の取材をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

取材には代表が対応させていただきます。

▼取材対応可能時間

・6日（木）11時30分～19時

・7日（金）11時30分～19時

・8日（土）11時30分～19時

・9日（日）11時30分～19時

・10日（月）11時30分～19時

・11日（火）11時30分～19時

・12日（水）11時30分～15時

代表挨拶：「やさしい連鎖の起点になるブランド」を目指して

hanamaru flower は、「やさしい連鎖の起点になるブランド」を目指して、元同僚だった2人で立ち上げたブランドです。

代表自身が母子家庭で育ち、大学時代は女性や母親の支援について学んでいたという背景から、子育て中の女性の採用にこだわって運営をしています。

子育て期間は、社会とのつながりが希薄になり、自信を失ったり孤独を感じやすい時期でもあります。そんな時期にこの仕事を通じて「家庭以外にも自分の居場所がある」と感じられるように。そして社会に必要とされている実感を持ち、自分自身が持っている力を信じる気持ちを取り戻すきっかけになれたらという想いで運営を続けています。

作り手がモールフラワーを通して、自分自身にポジティブなイメージを持てるようになり、

そしてそのモールフラワーが贈り物などとして大切な誰かの手に渡る。

そんな、やさしい連鎖を生み出す起点となるブランドでありたいと願っています。

今回は初の単独POP UPイベントを開催できることになり、応援してくださっている皆様に心から感謝しております。当日は私たちのこだわりが詰まった作品を皆様にお届けできたらと思っております。

hanamaru flower（ハナマルフラワー）とは

カラフルでポップな世界観を特徴とするモールフラワーブランドです。唯一無二の色使いとデザインで、モールフラワーをはじめとした様々なハンドメイドプロダクトを生み出しています。

見ているだけで明るい気持ちになれるようなカラフルなモールフラワーは、ちょっとした贈りものとしてはもちろん、プロポーズ用の花束や結婚式のブーケ、生花禁止の病室に持ち込むお見舞い用のお花など「一生枯れない」というその特徴を活かして様々な場所で喜ばれています。

現在、東京渋谷モディのほか名古屋栄三越での単独POPUPがすでに決定済み。hanamaru flowerらしいカラフルでポップな世界観が多くの人の心を魅了しています。

オンラインショップ：https://hanamarufl.official.ec/(https://hanamarufl.official.ec/)

Instagram：https://www.instagram.com/hanamaru_flower_(https://www.instagram.com/hanamaru_flower_)