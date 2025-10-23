『10/22～2８ 急上昇ブランド HB999〈株式会社ハッチィング〉阪神・阪急百貨店　梅田本店にてポップアップストア 開催決定！』

株式会社ハッチィング会期中は無料でのスキンケア診断を実施中

株式会社ハッチィング(https://hatcing.com/?gad_source=1&gad_campaignid=22384706534&gbraid=0AAAAA-r6_iUfyBzgo9TLa0NOZKELIhCMT&gclid=CjwKCAjwgeLHBhBuEiwAL5gNETUOVPJSh5nEmceHaRYAAqDqZSq8ky89sa1DoKRul9S1RNJZ0XxYzxoCxn4QAvD_BwE)（本社：福岡 代表取締役：渡邊ルミ）は、2025年10月22日（水）～ 10月28日（火）の７日間、阪神・阪急百貨店 阪神梅田本店にてポップアップストアを開催いたします。

今回、サロン専売品として国内外の美容プロフェッショナルから支持を集める当社の化粧品ラインナップを、一般のお客様にも手に取って体験・ご購入いただける貴重な機会をお届けいたします。

なぜ今、ポップアップ？

阪神・阪急百貨店 阪神梅田本店 ２階 C.CUBE

“世界展開×プロ仕様”という二つの視点が融合された弊社製品HB999は、全国の百貨店・サロン・海外マーケットで高い評価を得ています。今回阪神・阪急百貨店という大型旗艦店での期間限定展開により、一般のお客様にも“サロン専売ブランドを自分の手に”という新たな美容体験をお届けします。

「サロンでしか買えなかったあのブランドが、百貨店で」「海外展開ブランドのプレミアム感を大阪で」- 今回はまさにその実現の場です。

出展内容のハイライト

サロン専売基礎化粧品「HB９９９シリーズ」

・“水不使用”の高配合美容成分シリーズ〈HB999〉：発酵プラセンタ、高純度美容成分を99.9％収めた革新スキンケアライン

・展示スペシャル企画：世界展開ブランドならではの体験ゾーン、美容プロによる相談ブース

来場メリット

・通常サロン専売のブランドが百貨店で購入可。

・期間中限定の特典・プレゼントキャンペーンあり。

・美容プロのアドバイスをその場で受けられる体験型イベント。

開催概要

期間：2025年10月22日（水）～ 10月2８日（火）

会場：阪神・阪急百貨店 阪神梅田本店（大阪市北区梅田1丁目１３）2階 C.CUBE

対象：20～40代の美容・文化に敏感な女性を中心に、幅広い層へ

主催：株式会社ハッチィング

本社：福岡県福岡市中央区平尾3丁目１４－２９

展示・販売アイテム：HB999シリーズ

美容ブランドの本質を体験できる７日間。ぜひ多くのお客様に「サロン専売品が手に届く」プレミアムな機会をお届けください。