トラベルコ、年末（11～12月）の海外旅行先人気ランキングを発表

株式会社オープンドア（本社：東京都港区、代表取締役社長：関根大介）が運営する旅行比較サイト「トラベルコ」（https://www.tour.ne.jp/）は、サイト内の検索データをもとに、「2025年末（11～12月）の海外旅行先人気ランキング」を発表いたしました。

ランキング上位はソウル、台北、ホノルル。グアムやホーチミンの人気も上昇中！

「年末（11～12月）の海外旅行先人気ランキング」では、1位に「ソウル」、2位に「台北」、3位に「ホノルル」が並び、定番の人気都市が上位を占めました。4位以下には「グアム」、「釜山」、「バンコク」、「香港」、「上海」、「ホーチミン」、「シンガポール」が続きます。秋（9～10月）のランキングと比較すると、11月から乾季を迎えベストシーズンとなるグアムが順位を1つ上げて4位となり、ホーチミンが10位圏外から9位へと急浮上しました。特にグアムは前年と比べて検索数が約120%増加しており、日本各地からの直行便の増便といった航空便の拡充が人気上昇の要因として考えられます。一方、ホーチミンは直行便の増便に加え、11月が航空券代を比較的抑えられる時期であることが人気の背景と見られます。

※トラベルコにおける旅行期間を2025年11月1日～12月31日とした検索データより算出（検索実施期間：2025年9月1日～9月30日）

1位：ソウル旅行のおすすめポイント

ソウル／ソウル広場（画像素材：PIXTA）

11月から12月にかけてのソウルは、街全体が冬の雰囲気に包まれ、イルミネーションやショッピングイベントが充実するシーズンです。12月に入ると、クリスマスマーケットのほか、光化門・明洞エリアのイルミネーションなどでソウルの街が華やかに彩られます。また、冬季セールが始まる時期でもあり、ファッションやコスメ、雑貨などのショッピングを目的に多くの旅行者が訪れます。

2位：台北旅行のおすすめポイント

台北／新北市市民廣場（画像素材：PIXTA）

11月から12月にかけての台北は、気候が安定し、観光やグルメを楽しむのに最適なシーズンです。例年11月中旬から年末にかけては、毎年多くの観光客や地元の人々が訪れる大きなイベント「新北歡樂耶誕城（クリスマスランド・イン・ニュータイペイシティ）」が開催され、華やかなイルミネーションが街全体を彩ります。

3位：ホノルル旅行のおすすめポイント

ホノルル／ワイキキビーチ（画像素材：PIXTA）

11月から12月にかけてのハワイ（ホノルル）は、過ごしやすい気候とホリデームードが魅力の人気シーズンです。11月は比較的観光客が落ち着いており、ゆったりと滞在を楽しめる一方、12月に入るとホリデーシーズンを迎え、街全体がクリスマスムード一色に包まれます。ワイキキやアラモアナセンターではイルミネーションやセールイベントが開催され、リゾートとショッピングの両方を満喫できる時期です。

2025年11月は3連休が2回あり、年末年始は最大で9連休の取得も可能です。業種や勤務形態によって異なるものの、比較的長期休暇を取りやすい日並びとなっており、海外旅行を検討する人が増加すると見込まれます。海外旅行は例年11月ごろに予約のピークを迎える傾向があるため、希望の航空券や宿泊先を確保するには早めのご予約がおすすめです。本ランキングとトラベルコの最安値情報、ならびに人気の航空会社・ホテル情報をぜひご活用ください。

※本記載の金額情報は、2025年10月22日時点におけるトラベルコの参考値です。価格は変動します

1位：ソウル 最安値と人気の航空会社・ホテル情報（11～12月）

■最安値情報

【11月】

海外航空券：26,953円

海外ツアー：24,800円

【12月】

海外航空券：24,650円

海外ツアー：21,800円

※海外航空券：大人1名／東京発／往復

※海外ツアー：大人1名／東京発／2泊3日

■人気の航空会社と最安値

【11月】

LCC：ジンエアー／30,689円

LCC以外：大韓航空／47,877円

【12月】

LCC：ジンエアー／26,910円

LCC以外：大韓航空／37,132円

※東京発～ソウル 往復／直行便

■人気のホテルと最安値

【11月】

3つ星：ウルジロ コープ レジデンス／9,128円

4つ星：相鉄ホテルズ ザ・スプラジール ソウル明洞／14,890円

5つ星：ノボテル アンバサダー ソウル 東大門 ホテル & レジデンシーズ／31,960円

【12月】

3つ星：東横イン ソウル 江南／11,153円

4つ星：セジョン ホテル／12,413円

5つ星：ロッテホテルソウル／37,325円

※大人2名1部屋1泊分の合計料金

2位：台北 最安値と人気の航空会社・ホテル情報（11～12月）

■最安値情報

【11月】

海外航空券：23,140円

海外ツアー：38,600円

【12月】

海外航空券：25,054円

海外ツアー：37,800円

※海外航空券：大人1名／東京発／往復

※海外ツアー：大人1名／東京発／3泊4日

■人気の航空会社と最安値

【11月】

LCC：スクート／23,140円

LCC以外：チャイナエアライン／43,411円

【12月】

LCC：スクート／25,054円

LCC以外：チャイナエアライン／43,417円

※東京発～台北 往復／直行便

■人気のホテルと最安値

【11月】

3つ星：リオ ホテル - タイペイ メイン ステーション／4,370円

4つ星：Guide Hotel Taipei Chongqing／6,250円

5つ星：リージェント 台北／34,570円

【12月】

3つ星：リオ ホテル - タイペイ メイン ステーション／4,370円

4つ星：シーザー パーク ホテル タイペイ／14,512円

5つ星：リージェント 台北／31,953円

※大人2名1部屋1泊分の合計料金

3位：ホノルル 最安値と人気の航空会社・ホテル情報（11～12月）

■最安値情報

【11月】

海外航空券：90,332円

海外ツアー：111,400円

【12月】

海外航空券：88,026円

海外ツアー：120,900円

※海外航空券：大人1名／東京発／往復

※海外ツアー：大人1名／東京発／4泊6日

■人気の航空会社と最安値

【11月】

LCC：ZIPAIR／129,222円

LCC以外：ANA／100,331円

【12月】

LCC：ZIPAIR／88,070円

LCC以外：デルタ航空／102,390円

※東京発～ホノルル 往復／直行便

■人気のホテルと最安値

【11月】

3つ星：ワイキキ マリア／19,070円

4つ星：ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート／40,366円

5つ星：アロヒラニ リゾート ワイキキ ビーチ／41,715円

【12月】

3つ星：シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ワイキキビーチ／33,340円

4つ星：ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート／43,976円

5つ星：カ・ライ・ワイキキビーチ、LXRホテルズ＆リゾーツ／64,400円

※大人2名1部屋1泊分の合計料金（一部のホテルでは、別途リゾートフィーなどがかかる場合があります）

■トラベルコとは

お得ではなく最安値

トラベルコは、最安値にとことんこだわった日本最大級の旅行比較サイトです。

掲載予約サイト数1500以上

掲載されている予約サイト数は楽天トラベル、JTB、HIS、Agoda、Expedia、Trip.comをはじめ国内と海外を合わせ1500以上。

幅広い商品ジャンル

ホテル、交通機関、ツアー、アクティビティなど、旅行に関連するほとんど全ての商品ジャンルを一括で比較できるのも、トラベルコならではの魅力です。

格安旅行から豪華旅行まで

格安プランはもちろん、ビジネスクラスや五つ星ホテルを含むラグジュアリーなプランまで豊富な選択肢の中から、ご希望の条件に合った最安値のプランを見つけることができます。

比較しやすい豊富な情報量

掲載プランの情報量が豊富なため、予約サイトを何度も行き来することなく、トラベルコ上で細かな条件まで比較・検討が可能です。

料金・情報の精度

予約サイトでプランが売り切れていた、料金が変動したという状況を防ぐため、空室・空席情報を常に最新の状態に保つよう努めています。また、諸税込の合計料金を記載し、予約時の料金と一致するよう最大限努めています。

安心への取り組み

掲載されている予約サイトについては決算書の確認など厳しい審査基準を設けており、特に海外のサイトに関しては、日本語対応の有無やよくあるクレームなども明示しています。万が一、予約サイトとのトラブル等が発生した際には、必要に応じてトラベルコがサポートを行うなど、 安心してご利用いただける環境づくりに努めています。

トラベルコは、これまでもこれからも「最も安く・最も便利で・最も親切に」をモットーに、皆さまの快適な旅を全力でサポートしてまいります。

旅行比較サイト トラベルコ

https://www.tour.ne.jp/