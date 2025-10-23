iGiがバルセロナ市のインキュベーションプログラム「GameBCN」Demo Dayに登壇
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井慎一／所在地：東京都品川区）が主催する『iGi indie Game incubator』と、 当社が事務局として参画している経済産業省の令和6年度補正事業『創風』は、 2025年10月、スペイン・バルセロナ市で開催されたインディーゲームインキュベーションプログラム「GameBCN」10期生の最終発表イベントである「Demo Day」にて、 日本における育成事例や参加クリエイターの成果について発表を行いました。
今回の登壇は、「GameBCN」の設立10周年およびiGiの設立5周年を記念した国際連携施策の一環として実施されたもので、 両プログラムのこれまでの歩みと成果を振り返る機会となりました。
また、今年5月に開催された『iGi』参加生・卒業生を対象としたピッチ大会の優勝チームであるNanbuWorks（ 『iGi』4期生／今年度の『創風』参加生）が、自身の開発中タイトル「THE LAND OF SEIDR」についてピッチプレゼンテーションを実施しました。
さらに、同時期に開催された国際的インディーゲームイベント「BCN Game Fest」では、上記NanbuWorksと、「GameBCN」により選出された『創風』参加チームCobblesによる「Wander in Wonder」を出展し、 来場者に向けて展示・試遊を行いました。
その中で、Cobblesは「Most Innovative」部門のファイナリストに選出され、日本のクリエイターによる作品が海外でも高く評価されました。
加えて、『iGi』は10月25日（土）に国内イベント「神戸ゲームラビリンス2025」へ出展予定で、 10月28日（火）には募集中の第6期に関する説明会も実施予定です。海外での成果を踏まえた新たな作品展示を通じ、国内のプレイヤーや関係者との交流を予定しています。
今回の登壇・展示・受賞および国内出展は、日欧のゲームシーンをつなぐ国際的な協働の成果であり、 日本のインディーゲームが世界へ、そして国内の新たな舞台へと羽ばたく一歩となりました。
【イベント概要】
▲（左）NanbuWorksさん、（右）Cobbles（小光）さん
イベント名：BCN Game Fest
開催地：スペイン・バルセロナ
開催時期：
2025年10月9日（GameBCN Demoday）
2025年10月10～12日（BCN Game Fest）
主催：GameBCN, IndieDevDay
参加者：iGi運営/創風チーム、NanbuWorks、Cobbles
▲GameBCN Demoday
▲BCN Game Fest
【イベント概要】
イベント名：神戸ゲームラビリンス2025(https://www.ktmg-llc.com/kobegamelabyrinth)
開催地：神戸電子専門学校 学生会館4F
開催時期：2025年10月25日
主催：KIC Games (KTMG合同会社)
参加者：iGi運営チーム、iGi5期生
【イベント概要】
イベント名：iGi第6期説明会（※要予約(https://form.marv.jp/m/igi6th_seminar1028)）
開催地：404 Not Found (SHIBUYA SAKURA STAGE 4F)
開催時期：2025年10月28日（火）18：00～19：30
参加者：iGi運営チーム、一部iGi5期生＆4期生
【プログラムにつきまして】
[iGi]
iGi indie Game incubatorは、日本初（※１）のインディーゲームのためのインキュベーション（事業立ち上げ支援）プログラムです。
■プログラム名称：iGi indie Game incubatora
（略称：iGi、読み方：イギ インディゲームインキュベーター）
■プログラム開催期間：2025年4月～10月までの7ヵ月間 ※第5期
■第６期応募期間：2025年９月24日～12月15日
■主催：株式会社マーベラス
■プログラム構築協力：GameBCN（スペイン・バルセロナ）
■プログラム運営協力：株式会社ヘッドハイ、ルーディムス株式会社
※応募方法、プログラム実施内容、募集要項等につきましては、下記公式サイトをご参照ください。
■公式サイト：https://igi.dev/
[お問い合わせ]
iGi indie Game incubator 運営事務局 info@igi.dev
[創風]
本プログラムは、日本のゲーム産業の持続的成長とグローバル競争力強化を目的とし、クリエイターおよびスタートアップの育成・支援を行うものです。
“ゲーム部門”では、スタジオとしての独立やゲームの海外展開を視野に入れた個人・企業の取り組みに注目しつつ、革新性・市場性・表現力を兼ね備えたコンテンツに注目し、支援を実施しています。
■プログラム名称：創風（読み方：ソウフウ、英語表記：SO-FU）
■プログラム開催期間：2025年6月～2026年2月までの9ヵ月間
■運営体制
経済産業省補助事業
事務局：株式会社マーベラス
海外関連支援：ルーディムス株式会社
国内クリエイターコミュニティ・技術面の支援：株式会社ヘッドハイ
個人クリエイター／チーム向けの進捗管理支援：GameBCN
スタートアップ／企業向けの進捗管理支援：株式会社Annulus
※プログラム実施内容及び募集要項等につきましては、下記公式サイトをご参照ください。
■公式サイト：https://game-sofu.jp/
[お問い合わせ]
創風運営事務局 info@igi.dev
(※１）当社調べ
・調査月日：2021年2月15日
・日本国内における「インディーゲームインキュベーションプログラム」として
[マーベラスについて]
株式会社マーベラスは、ゲーム（オンライン、家庭用、アミューズメント）・音楽・映像・舞台などの領域において「驚き」と「感動」をグローバルに提供する総合エンターテイメント企業です。