【注意喚起】弊社情報を悪用した、偽サイト・詐欺サイトにご注意ください【株式会社MUSIN】

株式会社MUSIN

平素は株式会社MUSIN製品、各取り扱いメーカーの製品をご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。

この度、株式会社MUSIN（以下、弊社）の代表名義・社名・所在地などの情報を引用した「偽サイト・詐欺サイト」の存在を確認しております。

弊社の情報が引用され無断で使用・開示されていますが、弊社とは一切関係がありませんので、クレジットカード決済やお振込みなどされないようご注意ください。

このような「偽サイト・詐欺サイト」を利用した場合、お客さまのメールアドレスや住所情報、クレジットカード情報等の個人情報を不正な取得、支払いを行っても商品が届かない、届いた商品が偽物であるなどの被害に遭う恐れがございます。

お客様におかれましては、くれぐれも悪質なサイトをご利用しないように、十分ご注意下さい。

■現在、弊社(株式会社MUSIN)が正式に運営しているEC・通販サイトは下記のとおりです。

HeyListen(株式会社MUSINダイレクトショップ)

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

Amazon：株式会社MUSINストアフロント

https://www.amazon.co.jp/sp?ie=UTF8&seller=A47RGP1RZBUCT(https://www.amazon.co.jp/sp?ie=UTF8&seller=A47RGP1RZBUCT)

MUSIN楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/heylisten/(https://www.rakuten.co.jp/heylisten/)

MUSIN Yahoo!ショッピング店

https://www.rakuten.co.jp/heylisten/(https://www.rakuten.co.jp/heylisten/)

（2025/10/23現在）

万が一、 「偽サイト・詐欺サイト」を利用して被害に遭われてしまった場合、弊社ではご対応できませんので、最寄りの警察署や消費者庁などにご相談いただきますようお願い申し上げます。

消費者庁（「偽サイト」にご注意ください!）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_033(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_033)



※詐欺サイトとお客様間でのトラブルに関しまして、弊社では一切の責任を負いかねます。

十分にご注意くださいますようお願い申し上げます。

株式会社MUSIN公式ホームページ

https://musinltd.com/(https://musinltd.com/)