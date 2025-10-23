AI Hack、アウンコンサルティングと共同で生成AI時代の「AIOコンサルティング」サービスの提供を開始

株式会社AI Hack

株式会社AI Hack（本社：東京都港区、代表取締役：中道大輔、以下AI Hack）は、アウンコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：信太 明、東証スタンダード：2459）と業務提携を行い、共同で生成AI時代における企業の情報可視性を高める「AIO（AI Optimization）コンサルティング」サービスを本日より提供開始したことをお知らせいたします。本サービスの提供開始に際し、先着10社限定で「AIO無料診断」を実施いたします。

■背景

近年、ChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIの普及により、ユーザーの情報検索行動は大きな転換期を迎えています。従来は検索結果から各ウェブサイトを訪問し情報を取得するケースが一般的でしたが、現在は生成AIが要約・回答する情報をもとに意思決定を行う傾向が強まっています。

こうした変化の中で、企業に求められるのは「自社の情報が生成AIに正しく理解され、回答の中でどのように引用・言及されているか」を把握し、戦略的に最適化していくことです。AIが誤った情報や古いデータを引用した場合、ユーザーに誤解を与えるだけでなく、企業のブランドイメージにも影響を及ぼす可能性があります。

しかしながら、多くの企業では「自社情報が生成AI上でどのように扱われているのか」を正確に把握する手段がなく、SEOの延長線上では対応が難しい状況です。AI検索時代においては、従来の検索順位やクリック数といった指標だけでなく、AIがどの情報を参照し、どのような文脈で取り上げているかを可視化する新たなアプローチが必要とされています。

このような背景を踏まえ、アウンコンサルティングが2025年6月23日に提供を開始した「AIO（AI Optimization）コンサルティング」サービスをアップデートし、AIO分析ツール「AI Hack」を活用した新たなサービスとして再構築いたしました。これにより、AIが参照する情報の分析内容と施策方針をより明確にし、企業の情報発信力とブランド価値の向上を支援します。

アウンコンサルティングが27年以上にわたり蓄積してきたSEO支援の知見と、AI Hackが持つ生成AI領域における分析技術およびAIOのノウハウを融合し、生成AI時代における新たな情報最適化の形として「AIO（AI Optimization）コンサルティング」サービスを共同で提供いたします。

本サービスを通じて、企業がAI検索においても自社の正確な情報を発信し、ブランド価値を高めるための基盤づくりを支援してまいります。

■「AIOコンサルティング」サービス概要

AI検索の言及／引用状況を分析

主要な生成AIにおいて、クライアント企業のブランド情報がどのように言及・引用されているかを収集・可視化し、ギャップやリスクを特定します。

戦略的改善提案（具体的な改善支援および施策提案）- ウェブサイト上に不足するコンテンツの特定と制作支援- AIに理解・引用されやすいコンテンツ構造の提案- ウェブサイトのAIクローラー最適化- 基盤となるウェブサイトの基本的なSEO内部改善支援- 権威性・信頼性の向上に資する外部施策の提案

サービスに関する詳細は、こちらよりご覧ください。

https://www.auncon.co.jp/service/seo/aio-consulting/

■今後の展望

AI Hackおよびアウンコンサルティングは、今後も大きく変化する生成AI時代において、AI検索における言及・引用データのさらなる分析精度向上を図るとともに、レポートや改善提案プロセスの自動化を強化し、継続的なモニタリングと改善を可能にする仕組みの開発を進めております。これにより、企業がAIにおける自社の露出状況を常に可視化し、戦略的に最適化を行える環境を整備いたします。

また、今後はグローバル市場を視野に入れ、多言語でのAIO分析や、各国の生成AIモデルに対応した評価基準の整備も予定しています。

【アウンコンサルティング株式会社 会社概要】

会社名 ：アウンコンサルティング株式会社

住所 ：東京都千代田区丸の内二丁目2番1号 岸本ビルヂング6F

上場取引所 ：東証スタンダード市場（証券コード：2459）

代表取締役CEO ：信太 明

事業内容 ：マーケティング事業

-グローバルマーケティング（国内・海外向けの販売促進・AI活用支援）

-メディアマーケティング（火災保険・地震保険の申請サポート）

URL ：https://www.auncon.co.jp

【株式会社AI Hack 会社概要】

会社名 ：株式会社AI Hack

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 34階

代表取締役 ：中道大輔

事業内容 ：生成AI分野におけるサービスの提供

URL ：https://ai-hack.co.jp/