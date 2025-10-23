¥«¥á¥é¤Î¥¥¿¥à¥é¡ß³ô¼°²ñ¼Ò¥¥¿¥à¥é¤¬¡ÈDE&I¡¦½÷À³èÌö¿ä¿Ê¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°
³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Êー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌçÇÏ µ®Íµ¡¢°Ê²¼¥³ー¥Êー¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿Í»ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖCORNER¡×¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Î¥¥¿¥à¥é¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¥¿¥à¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹â¶¶ Ë¡¢°Ê²¼¥¥¿¥à¥é¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¼Ò³°¥×¥í¿Í»ö¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¡ÖDE&I¡¦½÷À³èÌö¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤¬Ä¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¸½¾ì¼çÂÎ¤Î°Õ¼±ÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯²ÝÂê²Ä»ë²½¤«¤éÀ©ÅÙ²þÁ±¡¢É÷ÅÚ¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.corner-inc.co.jp/media/j0029/
³èÍÑÇØ·Ê
- ¥¥¿¥à¥é¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿Æ¯¤Êý¤ä¥¥ã¥ê¥¢·ÑÂ³¤¬½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
- »Ò¤É¤â¼Ì¿¿´Û¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥Þ¥ê¥ª¡×¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¼Ò°÷¤¬Ä¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÇ§¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
- ¡Ö½÷À³èÌö¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò2024Ç¯½©¤ËÈ¯Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÒÆâ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢½é´üÃÊ³¬¤«¤é³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤È¤Î±Û¶¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
À®²Ì¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¥Çー¥¿¤ò´ðÅÀ¤È¤·¤¿²ÝÂê²Ä»ë²½¤ÈÊý¿ËÀ°Íý
Á´¼Ò°÷¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Å¹ÊÞ¡¦ËÜÉô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¡£³°Éô¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ê¬ÀÏ¡¦¼¨º¶½Ð¤·¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀß·×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼Â¹Ô¡£
- Å¹ÊÞ¤ÈËÜÉô¡¢°Û¤Ê¤ë¸½¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼ÂÁ©Åª¥¢¥×¥íー¥Á
Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù±ç¤¹¤Ù¤¯¡¢Å¾¶ÐÀ©ÅÙ¤äµÙ²ËÀ©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¡£ËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤Î°Õ¼±ÊÑ²½¤Ê¤É¡¢³èÌö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶À°È÷¤ËÃå¼ê¡£
- ³°Éô¿Í»ö¤È¼ÒÆâ¿Í»ö¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©
Ê¬²Ê²ñ¤òÀßÃÖ¤·¸½¾ì¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂÇ¤Á¼ê¤ò¸¡Æ¤¡¢·Ð±Ä¿Ø¤È¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤òÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢·Ð±ÄÁØ¡¦¿Í»ö¡¦¸½¾ì¡¦³°Éô¥×¥í¿Í»ö¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£
¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿Êý
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥¿¥à¥é
¿Í»öÉô ½÷À³èÌö¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
µ×ÊÝ ÈþÎë »á
¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥«ー
ÂçÆâ Îé»Ò »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿Í»ö¤òÊÑ¤¨¡¢ÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢ÂåÉ½¤ÎÌçÇÏµ®Íµ¤¬2016Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¿Í»ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖCORNER¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¡¢Ï«Ì³¡¢À©ÅÙÀß·×¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Íºà³«È¯¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤Î¾ðÊó³«¼¨¤äDE&I¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢¸ÄÊÌÂ¿ÍÍ¤ÊÁÈ¿¥²ÝÂê¤ò²ò·è¤·»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤´ë¶È¤È¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥«ー¡ÊÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¿Í¡Ë¤ò·Ò¤®¡¢¥³ー¥Êー¤Î¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¥ï¥ó¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ÂÆ¯·¿¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥«ー¤ÎÅÐÏ¿¤Ï1Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë
https://pws.corner-inc.co.jp/service-company/
ÀìÇ¤¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Í»ö¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
https://pws.corner-inc.co.jp/service-pw/
¥×¥í¿Í»ö¤È¤·¤ÆÊ£¶È¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌçÇÏµ®Íµ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-1-3¡¡Âè35¹Ó°æ¥Ó¥ë 8¡¦9F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿Í»ö¡¦ESGÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿²ÝÂê²ò·è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
ÀßÎ©Æü¡§2016Ç¯8·î
²ñ¼ÒHP¡§https://www.corner-inc.co.jp/