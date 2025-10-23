埼玉県の３０店舗においてフードドライブの取り組みを開始

ウエルシア薬局株式会社

ウエルシア薬局株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中純一、以下 ウエルシア薬局）は、２０２５年１０月２０日よりフードロスの削減および地域における食生活の支援を目的に、埼玉県の３０店舗においてフードドライブの取り組みを開始しましたのでお知らせします。

ウエルシア薬局店舗に設置している回収ボックス

ウエルシア薬局は、持続可能な社会の実現に寄与するため、これまでに環境省が主催する３R（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間への参画、加工食品の納品期限の緩和によるフードロスの削減、また地域社会との連携により、収穫された農産物が有効活用された商品の販売による産業活性化や、エシカル消費の推進に取り組んでまいりました。

また、ウエルシアグループ会社として２０２１年１１月に策定した「サステナビリティ基本方針」に則り、だれひとり取り残さないまち(https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/about/city_for_all)の実現、地域社会へ安心・安全を提供するインフラ機能を担うべく、お買い物が困難な地域において移動販売車「うえたん号」の運行や、ウエルシア薬局内で運営する地域協働コミュニティスペースウエルカフェ(https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/welcafe/top)における地域社会との協働に努めてまいりました。

この度、新たにフードドライブの活動を開始することで、無駄に廃棄されている食品を有効活用いたします。地域の皆さまより、対象の店舗に設置します回収ボックスへお持ちいただく、条件を満たす食品を、必要としている方々やこども食堂への支援活動に取り組む公益法人フードバンク団体に寄贈いたします。食を通じた支援により循環型の社会と共生社会の促進に寄与いたします。

ウエルシア薬局は、２０３０年のありたい姿として「地域 No.1 の健康ステーションの実現」を目指しており、「未病」、「予防」、「治療」、「介護」の様々な側面において今後も地域社会の皆さまの健康維持・増進に取り組んでまいります。

【ウエルシア薬局 フードドライブ実施店舗】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87636/table/201_1_93d25b71c6d28fb1da9e7e3dea47a180.jpg?v=202510230357 ]

※ウエルシアさいたま原山2号店は、改装完了後の11月より開始予定です。

【お預かりが可能な食品】

・未開封のもの

・賞味期限が記載されていて、残り期限が2か月あるもの

・保存方法は常温保存のもの（要冷蔵、または要冷凍でないもの）

・製造者または、販売者が表示されているもの

・成分表示または、アレルギー表示のあるもの

・お米（精米から2か月以内のもの）、乾麺（パスタ、そうめんなど）、缶詰、レトルト食品、

フリーズドライ食品、インスタント食品、調味料、海苔、ふりかけ、飲料、粉ミルク等

アルコール類（みりん・料理酒は除く）、手作りのもの、金券類（お米券等）、サプリメントは

お預かりしていません。

【フードドライブとは】

家庭で余っている食品を集めて、食品を必要としている地域のフードバンク等の支援団体、子ども食堂、福祉施設等に寄付する活動のこと

■ウエルシア薬局について

ウエルシア薬局は、企業理念「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」のもと、主に調剤併設型ドラッグストアチェーンの運営を行っています。「調剤併設」「カウンセリング営業」「深夜営業」「介護」の４つの柱をビジネスモデルとしたドラッグストアを３９都道府県に約2,２００店舗展開しています。 ウエルシア薬局Webサイト：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/