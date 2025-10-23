世界初※1卵（鶏卵）由来の細胞培養エキス美容液※2が第2世代へ進化！217種の美肌因子※3×リポソーム技術で、肌にハリ・ツヤ・うるおいを　「CONC セラメント エッセンスGen2」発売

株式会社ユーグレナ

株式会社ユーグレナ（本社：東京都港区、代表取締役社長：出雲充）は、2022年に発売した世界初※1の卵（鶏卵）由来の細胞培養エキスを配合した美容液「CONC セラメント エッセンス」を大幅に進化させ、「CONC セラメント エッセンスGen2」として2025年10月29日（水）より公式通販サイト「ユーグレナ・オンラインショップ」（https://online.euglena.jp）などで発売します。

217種の美肌因子×リポソーム技術で進化！ハリ・ツヤ・うるおいを引き出す新処方

「CONC セラメント エッセンスGen2」は、卵（鶏卵）由来の細胞培養エキス「CELLAMENT(R)（以下「セラメント」）※4」を主成分とする美容液です。セラメント※4には、生命の源である卵ならではの美容成分が豊富に含まれ、肌に有用な217種もの美肌因子※3が確認されています。

このたびのリニューアルでは、美容成分を微細なカプセルに包み込み、角層まで届ける「リポソーム技術」を新たに採用しました。セラメント※4をリポソーム化することで、角層への浸透性と滞留性を高め、これにより、うるおい・キメ・ハリ・ツヤをより実感いただける処方へと進化しました。さらに、セラメント※4の機能を活かす当社独自のユーグレナエキス2種※5※6や、次世代型レチノール※7とのトリプルシナジーにより、一層ハリ・ツヤのある肌印象へ導きます。

■リニューアルの背景

「CONC セラメント エッセンス」は、2022年2月の発売以来、先進的な成分配合と使用感の良さにより、お客様からご好評をいただいている『CONC（コンク）』ブランドの成長を牽引してきた人気美容液です。このたび、さらなる品質向上を目指し、リニューアルいたしました。

■商品詳細

商品名：CONC セラメント エッセンスGen2<美容液>

価格：6,091円（税込）

容量：30ml（約1ヶ月分）

販売サイト：

・公式通販サイト「ユーグレナ・オンラインショップ」

https://online.euglena.jp/shop/pages/conc.aspx

・インターネットモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）

特徴：

１.肌本来のしなやかさとハリを与える3つの『CONC（コンク）』ブランド共通成分を配合

（1）卵プラセンタ様細胞の培養エキス「セラメント※4」

「セラメント※4」は、卵（鶏卵）のプラセンタ様細胞を培養したエキスを主としたエイジングケア※9のための成分です。生命の源である卵ならではの美容成分が豊富に含まれ、肌に有用な217種もの美肌因子※3が確認されています。

「CONC セラメント エッセンスGen2」は、「セラメント※4」をリポソーム化し、角層への浸透性と滞留性を高めることで、よりキメが揃いふっくらとしたうるおいや、ハリ・ツヤをもたらします。

（2）2種のユーグレナエキス※5※6

アミノ酸やビタミンなど豊富な栄養素を含むユーグレナから2種のエキスを抽出し、「セラメント※4」との相互作用を研究し配合。「セラメント※4」の働きをサポートしながら肌のターンオーバーを支え、透明感※10のあるハリ・ツヤを引き出します。

（3）穏やかな作用で効果を引きだす次世代型レチノール※7

低刺激かつ安定した次世代型レチノール※7を配合。優しく肌のサイクルに寄り添い、ツヤのある肌へ導きます。

２.肌に溶け込むようなテクスチャー

人が心地よいと思う感覚を研究しつくした、独特のなめらかですっと溶け込むような浸透感※8を実現。肌や手の平から感じ取る心地よい使用感は、緊張を解きほぐし、心を整え、すこやかな状態へと導きます。

３.「乾燥による小じわを目立たなくする」効能評価試験済み

■こんな方におすすめ

・いつものスキンケアに「プラス1品」で、うるおい、キメ、なめらかさ、ハリなどトータルで肌の調子を底上げしたい方

・肌にふっくらとしたハリや弾力を与えたい方

・若々しい肌印象を保つためのエイジングケア※9をしたい方

■次世代エイジングケア※9の化粧品ブランド『CONC（コンク）』について

『CONC（コンク）』は、2022年に誕生したナチュラル×サイエンスが生み出す価値を最大限に発揮するための次世代エイジングケア※9ブランドです。

2023年にはブランド初の注入※11型マイクロニードル美容液「CONC リンクルインジェクション」が登場し話題※12に。その後、日々のお手入れをアップデートする機能特化型の「CONC LABO」が姉妹ブランドとして登場するなど、本質的で新しい美へのアプローチを提供しています。

■サステナビリティを高めるための取り組み

当社は、2020年にユーグレナ・フィロソフィー「Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）」を掲げ、持続可能な循環型社会の実現に向けて、各商品ブランドをはじめとする企業活動全体においてサステナビリティの実装を進めています。『CONC（コンク）』も以下の点でサステナビリティを追及することで、人と地球にとってのサステナブルな選択の提供を目指しています。

１.パッケージ素材もサステナブルに

環境負荷低減に寄与するため、商品パッケージの材質にサトウキビの残渣から製造したバガス紙を採用。印刷には生分解性があり、VOC※13排出がほぼない植物油インキを使用しています。

２.メール便での配送可能な商品サイズ

商品パッケージを小型にすることで、メール便での商品発送を可能としています。これによって配送にかかる環境負荷を低減するだけでなく、お客さまの受取り時の利便性も向上しています。

３.ユーグレナGENKIプログラム

商品をご購入いただいた売上の一部で、バングラデシュの子どもたちに栄養豊富なユーグレナクッキーを届けます。

※1 INCI（International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 化粧品原料国際命名法）に新規登録された「ニワトリ卵胚体外膜細胞順化培養液」を配合した化粧品として

※2細胞培養研究から生まれた上清液を配合した美容液

※3セラメント（ニワトリ卵胚体外膜細胞順化培養液等）に含まれるタンパク質・ペプチド類を分析した結果、217種類を確認（インテグリカルチャー株式会社調べ）。

※4 整肌成分：ニワトリ卵胚体外膜細胞順化培養液、BG、ペンチレングリコール。セラメントは汎用大規模細胞培養を行うインテグリカルチャー株式会社が開発しました。セラメントはインテグリカルチャー株式会社の登録商標です

※5 整肌成分：加水分解ユーグレナエキス

※6 整肌成分：ユーグレナエキス

※7 整肌成分：レチノイン酸ヒドロキシピナコロン

※8 角層まで

※9 年齢に応じた美しさを支えるケア

※10 潤ってツヤのある肌印象

※11 角層まで

※12 発売3カ月で年度販売目標数を達成！「CONC リンクル インジェクション」が好調 (2023年12月18日) https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000539.000036462.html

※13 揮発性有機化合物（Volatile Organic Compoundsの略）で、大気中で気体となる有機化合物（化学物質）の総称

＜株式会社ユーグレナについて＞

2005年に世界で初めて微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の食用屋外大量培養技術の確立に成功。「Sustainability First（サステナビリティ・ファースト）」をユーグレナ・フィロソフィーと定義し、微細藻類ユーグレナ、クロレラなどを活用した食品、化粧品等の開発・販売、バイオ燃料の製造開発、未利用資源等を活用したサステナブルアグリテック領域などの事業を展開。2014年より、バングラデシュの子どもたちに豊富な栄養素を持つユーグレナクッキーを届ける「ユーグレナGENKIプログラム」を、継続的に実施している。https://euglena.jp