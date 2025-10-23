【応援スタイル参加OK】あなたの「好き」が仕事になるチャンス！アントラーズと地域企業が仕掛ける「ANTLERS BUSINESS CLUB 転職フェア2025」開催（11/8）
本イベントは、ANTLERS BUSINESS CLUB加盟企業の皆様と取り組む理念協賛活動（※1）の一環として実施するもので、「企業とファン・サポーターとの接点の創出、会社の将来を担う人材の確保、ならびに将来的な地域経済の発展」を主旨に掲げた、転職希望者向けの合同企業説明会です。
当日は多くのANTLERS BUSINESS CLUB加盟企業が参加し、現在、採用活動を行っている鹿島アントラーズもブースを出展いたします。
試合開催日に実施するため、一般的な転職フェアとは異なり、企業の採用担当者たちはアントラーズのユニフォームやグッズを身に着けて企業説明を行う予定です。ご参加いただく皆様も、普段の応援スタイルでぜひお気軽にご来場ください。
事前申込みをされた先着200名様へ、本イベントのために制作したANTLERS BUSINESS CLUBロゴ入りポーチを、会場にてプレゼントいたします（※2）。
ご参加、お待ちしております！
（※1）理念協賛活動とは
ANTLERS BUSINESS CLUBでは、会員費の一部を「理念協賛金」として、地域貢献・社会貢献を目的とした活動へ協賛させていただきます。
（※2）ANTLERS BUSINESS CLUB加盟企業2社以上の説明会へのご参加と来場者アンケートへの回答が特典のお渡し条件となります。
※状況により、ご案内内容が変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
ANTLERS BUSINESS CLUB 転職フェア概要■日時
2025年11月8日（土）10:00～13:30
※最終入場：13:00
※時間内はご自由に出入りいただけます。
■実施場所
カシマスポーツセンター メインアリーナ
（〒314-0007 茨城県鹿嶋市神向寺23-2）
※メルカリスタジアム隣接
■出展企業一覧（10月15日現在）※順不同
ANTLERS BUSINESS CLUB加盟企業（出展企業が決まり次第、順次ご案内します）
エムイーシーテクノ株式会社 https://www.mec-techno.co.jp/
大栄システム株式会社 https://www.daiei-sys.co.jp/
茨城トヨペット株式会社 https://www.ibaraki-toyopet.co.jp/
関彰商事株式会社 https://www.sekisho.co.jp/
鹿島北共同発電株式会社
内宮運輸機工株式会社 https://www.uchimiya.co.jp/
株式会社湊組 https://www.minatogumi.co.jp/
池田建装株式会社 https://ikeda-kensou.co.jp/
医療法人社団善仁会 小山記念病院 https://www.koyama-mh.or.jp/
AGC株式会社 https://www.agc.com/
株式会社スミエイ https://www.sumiei.co.jp/
株式会社江東微生物研究所 https://www.koutou-biken.co.jp/
株式会社セイビ堂 https://seibidou.jp/
■ホームタウン・フレンドリータウン移住・定住ブース出展
香取市 https://www.city.katori.lg.jp/
東庄町 https://www.town.tohnosho.chiba.jp/index.html
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー https://www.antlers.co.jp/lp/recruit
※出展企業は変更となる場合があります。
■内容
転職者採用をメインとしたイベントで、会場内にある各企業の出展ブースを自由に訪問いただけます。
積極的に多くの企業に訪問いただくことで、より自分に合った企業と出会う機会が増えます。出展ブースでは、採用担当者からの説明や仕事内容、社内の雰囲気、どんなスキルが生かせるのかなどを自由にお聞きいただき、転職活動の参考にしていただけます。
■駐車場
近隣有料駐車場をご利用ください。
■前回実施時の様子
参加者募集について■対象
・転職をご検討されている方、検討を始める方
・ANTLERS BUSINESS CLUB加盟企業に興味がある方、興味がある業種・業界がある方
・鹿行地域を中心とした茨城県、千葉県での就職にご興味がある方
・鹿島アントラーズのホームタウン、フレンドリータウンへの移住・定住をご検討の方、検討を始める方
・その他、本転職フェアに少しでもご興味をお持ちの方
■参加費
無料
■事前申込み方法
下記のフォームよりお申込みください。
申込フォームはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/1axEMBRB5BGxUju8Yq2lgHlEjwSBhPi9Au3cuYwHzVEc/edit
【申込み期限】
11月2日（日）23:59まで
【事前申込み特典（先着200名様）】
ANTLERS BUSINESS CLUBロゴ入りポーチ
当日、会場にてお渡しいたします。
なお、ANTLERS BUSINESS CLUB加盟企業2社以上の説明会へのご参加と来場者アンケートへの回答が特典のお渡し条件となります。
【事前お申込みの方へのご連絡】
当選者の方へメールにてご案内をお送りさせていただきます。
11月4日（火）18:00（予定）
■当日参加者の方
受付順で先着50名の方にノベルティをお渡しいたします。なお、ANTLERS BUSINESS CLUB加盟企業2社以上の説明会へのご参加と来場者アンケートへの回答が特典のお渡し条件となります。
転職フェア参加にあたっての注意事項
・会場内の混雑状況により、入場規制を行う場合があります。あらかじめご了承ください。
・他の参加者に迷惑となるような行為が確認された場合、退場していただきます。
・事前申込みフォームにて取得した情報は、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シーから当日出展したANTLERS BUSINESS CLUB加盟企業に提供いたします。あわせて、本イベントに関するご連絡、必要な諸手続きおよび出展企業が開催する他イベント・セミナー・採用情報のご案内のために利用する場合があります。
・出展企業に提供された個人情報は、当該各企業が自ら定める個人情報保護管理規定に従って管理されます。
・在学中の方は、学校の承諾を受けた上でお申込みください。
・施設内でのご飲食はできません。
・事前申込み後にキャンセルする場合、アントラーズビジネスクラブ事務局（business-club-jimukyoku@antlers.co.jp）へのご連絡をお願いいたします。
・当日会場にてクラブにて撮影した写真は、オフィシャルサイトや公式SNSなどに利用する場合がございます。
お問い合わせ
鹿島アントラーズコールセンター
お問い合わせフォーム(https://support.antlers.co.jp/hc/ja/requests/new)
support@antlers.co.jp
※お問い合わせには順次返信しておりますが、時間がかかる場合がございます。