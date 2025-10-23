ホウ素中性子捕捉療法 （BNCT）市場分析レポート：売上高、成長率、競合環境2025
ホウ素中性子捕捉療法（BNCT：Boron Neutron Capture Therapy）とは、悪性腫瘍細胞に選択的に蓄積するホウ素化合物を用い、中性子を照射することで、がん細胞内で核反応を引き起こし、内部から腫瘍を破壊する次世代放射線療法である。特に、高悪性度グリオーマや頭頸部がん、再発性がんなど、既存治療法で効果が限定的な症例に対して有効性が期待されている。BNCTの特徴は、正常細胞へのダメージを最小限に抑えながら、がん細胞のみに選択的に作用する点にあり、「分子標的治療」と「粒子線治療」の融合的アプローチとして位置付けられている。治療プロセスとしては、ホウ素薬剤の投与、中性子線照射、細胞内反応という三段階から構成され、腫瘍局所におけるマイクロスケールでの高精度破壊を可能にする。
BNCTは、医学・薬学・原子力物理学の融合領域に属する極めて先端的な治療技術であり、開発には多分野にわたる専門的知見と設備投資が必要とされる。そのため、参入障壁は高いものの、一度確立されれば独自性と競争優位性を保持しやすい。特に加速器ベースの中性子源技術が進化することで、かつて研究施設レベルに限定されていたBNCTが、病院や民間医療機関でも導入可能となりつつある点は業界全体の転換点といえる。また、ホウ素薬剤開発においても、選択性・蓄積性・生体適合性の高度化が進んでおり、治療の安全性と有効性の両立が実現されつつある。これにより、BNCTは「研究段階の治療」から「臨床応用可能な技術」へと進化し、医療現場での導入が現実的な段階に達している。
近年、がん治療のトレンドは「標準化」から「個別化・精密化」へと移行しており、BNCTはその流れを象徴する存在である。標準的治療が困難な症例、例えば再発腫瘍や放射線耐性腫瘍に対して、BNCTは選択的治療の選択肢を提供する。また、従来のX線や陽子線が適用困難な形状・位置の腫瘍に対しても、BNCTは有望視されている。さらに、希少がんや難治性腫瘍に特化したアプローチが可能であるため、従来の製薬企業がターゲットとしづらかった領域での市場創出が期待されている。このように、BNCTは医療技術の“未充足ニーズ”に応える形で、限定的ながらも深い市場を形成し得る特異性を持っており、ニッチかつ高付加価値な領域で存在感を強めている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルホウ素中性子捕捉療法 （BNCT）市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/190541/boron-neutron-capture-therapy--bnct）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが38.7%で、2031年までにグローバルホウ素中性子捕捉療法 （BNCT）市場規模は26.2億米ドルに達すると予測されている。
図. ホウ素中性子捕捉療法 （BNCT）世界総市場規模
図. 世界のホウ素中性子捕捉療法 （BNCT）市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ホウ素中性子捕捉療法 （BNCT）の世界的な主要製造業者には、Sumitomo Heavy Industries、Neutron Therapeutics、RaySearch Laboratoriesなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約29.0%の市場シェアを持っていた。
