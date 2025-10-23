後ギレの良い甘さがクセになる！「サントリー烏龍茶 ミルクティー」１１月４日（火）から期間限定販売

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、「サントリー烏龍茶 ミルクティー」を、１１月４日（火）から期間限定で販売します。

ロングセラーブランドとして、長年親しまれてきた「サントリー烏龍茶」ですが、近年、１０～２０代の若者の間で、“健康に良さそう”、“洗練されている”といったイメージを持たれており、無糖茶の中でも若年層の支持を集めています。また、烏龍茶にマンゴーとマンダリンオレンジ果汁を組み合わせた「サントリー烏龍茶 好烏龍（ハオウーロン） マンゴー＆マンダリンティーエード」も、発売以来、若年層を中心に好評をいただいています。

そこで、より一層、若年層に烏龍茶を楽しんでいただくべく、新たに「サントリー烏龍茶 ミルクティー」をご提案します。紅茶ベースのミルクティーとは一線を画す、烏龍茶ならではの“後ギレの良い甘さ”を、ぜひお楽しみください。

●中味の特長

「サントリー烏龍茶」で培った独自技術を生かし、烏龍茶ならではのコクと香りを高めながらも、後ギレの良い味わいを実現。茶種や焙煎度の異なる、福建省が推奨する複数の茶葉を用い、ミルクティーの味わいに合わせてブレンドしています。また、「ＢＯＳＳ」ブランドで築き上げた、ミルクのブレンド技術も活用しながら、烏龍茶に最も合う設計を追求し、飲みやすさと満足感を両立しました。

●パッケージの特長

「サントリー烏龍茶 好烏龍（ハオウーロン）」のパッケージでもご支持いただいている“異国情緒”をコンセプトに、浅葱（あさぎ）色のベースカラーに、アジアの民家で見られる鉄の窓飾り「鉄窓花（てっそうか）」をモチーフとしたデザインを組み合わせました。また、「サントリー烏龍茶」のロゴを大きく配し、縦書きの表記を採用することで、烏龍茶を用いた新しい飲料であることを直感的に伝えています。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

サントリー烏龍茶 ミルクティー

５００mlペットボトル・２１０円・２４本・１１月４日（火）

▼発売地域 全国

※自動販売機を除く。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

▼「サントリー烏龍茶」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/softdrink/oolongtea/

