【AI×SNS運用】ショート動画運用を自動化。スマホ1つ“撮るだけ”の新体験「トルダケ!!」登場。

株式会社PLATINUMINTERACTION

SNS運用の常識が、いま変わります。

株式会社PLATINUMINTERACTION（本社：東京都品川区、代表取締役：佐藤圭達)は、

過去のバズ投稿を学習し成果の出るショート動画SNS運用を行える、「トルダケ!!」(https://torudake-snsmarketing.com(https://torudake-snsmarketing.com/))をプレリリースしました。

▼「AI×SNSのトルダケ!!」サービス資料をダウンロードする

URL：https://torudake-snsmarketing.com/contact-siryouseikyu

■背景｜SNS運用に立ちはだかる「3つの壁」

多くの企業がSNSの重要性を理解しながらも、

「ネタが思いつかず継続が困難」「やりたいけど、時間や工数がかかる」「依頼したいがコストが高い」などといった課題に直面しています。

特に中小企業では人員・予算の制約により、SNS運用が後回しになってしまうケースが多数。

トルダケ!!は、そんな現場の課題をAIをベースにすべて解決します。

文字通り、“撮影以外、何もしなくていい” 革新的なSNS運用支援ツールです。

■特徴(1)｜AIが自動で「伸びる企画」を再現

トルダケ!!は、過去のバズ投稿データを大量に学習。

成功した投稿の構成・話題・演出をパターン化し、

「伸びる企画」を再現し、提案します。

結果の出た台本がAIに蓄積され、

使えば使うほど“その企業に合った最適な投稿パターン”が自動的に進化していきます。

■特徴(2)｜SNS運用の工数を90%削減

これま「企画 → 台本作成 → 撮影 → 編集 → 投稿」を行うにあたり、

時間や工数、心理的負担が、発生していたSNS運用ですが、

1投稿わずか5分/で完結。

AIが最適化を全自動で行い、担当者は「お題を選んで撮るだけ」です。

■特徴(3)｜コスト削減 × 内製化

SNS運用を外注せず、社内で完結できるのがトルダケ!!の最大の強みです。

AIを効果的に使用し、業務効率化を図ることで

従来は外注1本あたり2～5万円かかっていた制作費を大幅に圧縮。

■まとめ｜「トルダケ!!」は、なぜ選ばれるのか？革新的なポイントは？

トルダケ!!は、“AIによる自動化”で成果&工数削減し、

“内製化”によって固定費を抑える、次世代のSNS運用モデルを実現します。

■実績

これまでにSNS運用代行にて100社以上のSNSアカウントをサポートし、

累計再生回数は5,000万回を突破。

飲食・美容・ホテル・不動産・採用など、

多業種、多目的にてノウハウを蓄積しております。

■開発者コメント

「広告費用が高騰している昨今の世の中で、顧客獲得単価・採用獲得単価を押し下げる手段として、また、顧客との関係構築として、SNSは非常に重要なツールとなります。

SNSを通じて、顧客との信頼関係を築き、

新規顧客の獲得や既存顧客との関係維持が可能になりますし、

SNS運用は単なるトレンドではなく、

お客様と直接つながり、ブランドの認知度と価値を高める手段です。

現在は、コストや工数の関係で、SNS導入できていない企業が多数ありますが、

今後はHPと同じようにどんな企業も当たり前にSNS運用をしている世界。を目指しています。

トルダケ!!は、その一助となれば嬉しいです。」

― 株式会社PLATINUM INTERACTION トルダケ!!開発担当

■AI×SNS運用ならトルダケ!!にお任せ。デモ体験/無料相談MTGも。

撮るだけで“伸びる投稿”が生まれる新しい運用体験を、ぜひデモで実感してください。

無料相談ミーティング／デモ体験のご予約はこちらから。

▼サービス無料相談MTG日程調整へ進む

URL：https://timerex.net/s/yusuke-t_4b31/57f3cc4b

■会社概要

会社名：株式会社PLATINUM INTERACTION

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎２丁目１３－２０高砂ビル白金6F

代表者：代表取締役 佐藤圭達

事業内容：AIマーケティング／SNS運用支援／web広告運用／プロダクト開発

公式サイト：https://torudake-snsmarketing.com

お問い合わせ：terada-y@platinuminteraction.com