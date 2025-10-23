EMソリューションズ株式会社　本社移転のお知らせ

EMソリューションズ株式会社

EMソリューションズ株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：真野 貴明、代表取締役COO：菅原 悠）は、業務の効率化とさらなる事業拡大を目的として、本社事務所を東京都中央区日本橋大伝馬町に移転し、2025年11月より新オフィスにて業務を開始いたします。

今回の移転は、事業成長に伴う組織体制の強化と働きやすい環境整備の一環として実施するものです。新オフィスでは、社員一人ひとりがより高いパフォーマンスを発揮できる空間づくりを行い、より多くのお客様に対して質の高いサービスを提供していくことを目指します。立地面でもアクセス性を高め、お取引先やパートナー企業の皆様との連携強化を図ってまいります。

■新オフィス概要

・所在地 ：〒103-0011

東京都中央区日本橋大伝馬町14-15

マツモトビル7階

・代表電話番号 ：03-5422-1775（※変更なし）

・業務開始日 ：2025年11月4日（火）

・アクセス ：JR総武線「馬喰町駅」徒歩3分

東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」徒歩4分

マツモトビル 外観

【EMソリューションズ株式会社】

EMソリューションズ株式会社は、日東工業、三社電機製作所、徳倉建設の３社による出資で設立された総合エンジニアリング企業です。再生可能エネルギーの導入に関するコンサルティングから設計、施工、保守までを一貫して提供し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献しています。

【会社概要】

会社名： EMソリューションズ株式会社

所在地： （2025年11月1日より）東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 マツモトビル7階

（2025年10月31日まで）東京都港区新橋5-35-10 新橋アネックス2F

代表者： 代表取締役CEO 真野 貴明、代表取締役COO 菅原 悠

設 立： 2023年12月27日

資本金： 4000万円

U R L ： https://emsol.co.jp

事 業： 再エネ導入のコンサルティング・開発・施工・販売