俳優、笠松将と唐田えりかによる、「Barbour For FREAK′S STORE」のショートムービー『Where is my Barbour』が公開！

Barbour For FREAK'S STORE2025 FALL&WINTER~Where is my Barbour～

株式会社デイトナ・インターナショナル

1894年の創業から130年以上の歴史を誇る英国ブランド「Barbour／バブアー」。

ロイヤルワラントホルダーとしても知られており、格式の高いオイルドクロスアウターを展開し続けています。

「Barbour」と「FREAK'S STORE」による注目の別注シリーズが今シーズンも展開中！

“BEDALE”や“BORROWDALE”など人気モデルは継続しつつ、裾が絞れる仕様になった新型”TRANSPORT BLOUSON”が登場し、さらに、新色として各モデルに”ブラウン”が加わっています。



そんな、「Barbour For FREAK'S STORE」2025FALL＆WINTERを表現する、短編映画を制作。

Barbourがキーアイテムとなり、”BarbourのJacket”が人々の公式ウエアとなった異世界で起こる、ちょっと奇妙な物語を笠松将、唐田えりかのW主演でお届けします。

「Barbour For FREAK'S STORE」2025FALL＆WINTERにぜひご注目ください。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/982751?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1023_Barbour&utm_content=PRESSRELEASE

Barbour For FREAK'S STORE 2025 FALL&WINTER『 Where is my Barbour』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=d761irW_mPg ]

別注 BEDALE OS Sleeve／\55,000 tax in

https://www.daytona-park.com/item/1051220600529

別注 BORROWDALE／\50,600 tax in

https://www.daytona-park.com/item/1153220600296

「Barbour For FREAK'S STORE」展開ショップ

FREAK'S STORE 全店舗

https://www.daytona-park.com/store/

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」

https://www.daytona-park.com/feature/982751

笠松将

2013年から本格的に俳優として活動する。

2020年『花と雨』で長編映画初主演を果たし、近作ではドラマ『君と世界が終わる日に（Hulu）』、配信作品『全裸監督2（Netflix）』、日米合作『TOKYO VICE（HBO max）』、『ガンニバル（Disney＋）』など、幅広い役柄で国内外に存在感を示している。現在放送中のTBS10月期金曜ドラマ『フェイクマミー』、10月17日に配信が開始される映画『Good News（Netflix）』にも出演。

Instagram：https://www.instagram.com/show_kasamatsu_official/

唐田えりか

1997年生まれ、千葉県出身。

2015年、女優デビュー。濱口竜介監督作『寝ても覚めても』（18）で映画初主演を飾り、山路ふみ子映画賞で新人女優賞、ヨコハマ映画祭で最優秀新人賞を受賞した。日韓両国で活動し、近年では『の方へ、流れる』(22/竹馬靖具監督)、『無情の世界』(23/佐向大監督)、『朝がくるとむなしくなる』(23/石橋夕帆)、「Page３０」（25/堤幸彦監督）など多数の映画で主演を務めている。近年の主な出演作にNetflixシリーズ「極悪女王」（24/白石和彌監督）、映画『ナミビアの砂漠』(24/山中瑤子監督)、『死に損なった男』(25/田中征爾監督）など。 今後の公開作にドラマ『102回目のプロポーズ』、映画『恋愛裁判』がある。

Instagram：https://www.instagram.com/karata__erika/

Barbour／バブアー

「バブアー(Barbour)」はイギリスのアウトドア・ライフスタイルブランド。1894年にジョン・バブアーがイングランド北東部のサウスシールズで創業する。北海の不順な天候の元で働く水夫や漁師、港湾労働者のために、冷たい雨風をしのぐワックスドコットン製の耐久性の高いアウターウェアを開発したことをきっかけにスタート。

Instagram：https://www.instagram.com/barbourjapan/

FREAK'S STORE／フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

・FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」 https://www.daytona-park.com/

・Instagram ：https://www.instagram.com/freaksstore_official/