本まぐろにこだわり抜いた初のラーメン＆丼店「めん屋 まぐ郎」が東金にオープン！

◆日本中のラーメン店が、豚骨系、いや魚介系、としのぎを削る昨今、私たちは本当の頂点を一から徹底的に追求。試行錯誤の結果、その答えは魚の王様まぐろにあると確信しました。海の生態系の頂点に君臨する究極の旨味。その力が豚骨系の出汁と出会うことで驚きの美味さに昇華します。しかも使用するのは王の中の王、本まぐろのみ。遠洋延縄マグロ漁船６隻を有する三重県の網元・長久丸冷蔵から天然本まぐろを一括仕入れし、お客様に直接お届けします。

◆本まぐろの美味さを余すところなく伝えるため、本まぐろ丼も同時にご提供。１日限定５食販売の「まぐろてんこ盛り丼」は、ぶつ切りまぐろとネギトロが400g以上も盛られており価格は赤字覚悟の850円(税込)。ラーメンと併せて本まぐろのとろの旨味をお腹いっぱい、コスパよくご堪能いただけます。

◆さらに、選べるラーメンメニューもご用意。「まぐろ豚骨ラーメン」に加え「喜多方醤油ラーメン（こってり、あっさり）」もお選びいただけます。麺もこだわりの多加水麺使用。メニューによってベストマッチする種類と太さを変えています。

◆来る11月5日（水）、アクセスのよい東金の目抜き通りの国道沿いに満を持して一号店をオープン。東金から本まぐろの美味さを発信していきます。

なお開店から3日間（11月5日～7日）は、開店記念サービスとして「本まぐろ丼ハーフ(550円税込)」を先着1日100名(昼50名/夜50名)に、麺類ご注文で無料進呈いたします！

◆メニュー例（税込価格）

まぐろ豚骨ラーメン 950円

喜多方醤油ラーメン(こってり） 850円

まぐろてんこ盛り丼 850円（1日5食限定）

本まぐろ丼 1500円

ミニ本まぐろ丼 550円

◆「めん屋 まぐ郎」店舗概要

住所：千葉県東金市東新宿20-12

電話：090-1823-1127

営業時間：11:00～15:00 17:00～21:00

定休日：月曜

駐車場：20台