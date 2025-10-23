吉嗣浩隆氏を社外取締役候補者として選任

ワンダープラネット株式会社

モバイルゲーム事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、2025年10月23日開催の取締役会において、2025年11月27日開催予定の第13期定時株主総会に社外取締役としてGoogle Playパートナーシップ事業統括などを歴任された吉嗣浩隆氏を選任する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

吉嗣浩隆氏は、20年以上にわたりプラットフォームエコシステムの構築に従事し、NTTドコモでiモードのパートナーシップを担当後、AdMob東京オフィスの立ち上げに参画。Googleによる買収後は、日本にてGoogle Playの立ち上げをゼロから構築し、その後米国本社にてGoogle Playのパートナー国際展開支援策を構築し、その後は日本においてGoogle Playパートナーシップ事業を統括した豊富な経験と当社事業への深い理解、また国内外の幅広いアプリ提供事業会社との繋がりを有し、これらの実績・経験から、当社経営に対し幅広い助言をいただき、当社の今後の事業成長に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

新任社外取締役候補者

吉嗣 浩隆（よしつぐ ひろたか）氏

1．新任社外取締役候補者の氏名および略歴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5880/table/462_1_4f0aecae7e90c7c5884ba2e7f41e08c3.jpg?v=202510230727 ]

2．就任予定日

2025年11月27日

■当社概要

社名：ワンダープラネット株式会社（WonderPlanet Inc.）

本社：愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F

設立日：2012年9月3日

代表者：代表取締役社長CEO 常川 友樹

事業内容：モバイルゲーム事業

公式Webサイト：https://wonderpla.net