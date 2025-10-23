ブランドイメージキャラクターに岩田剛典就任が決定！! リカバリーウェアの新ブランド「ReFa VITALWEAR(リファ バイタルウェア）」

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』より、初のウェアブランドとなる「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」が11月15日(土)ReFa最大の旗艦店「ReFa GINZA」よりデビューします。

そのブランドイメージキャラクターとして、アーティスト・俳優として大活躍中の岩田剛典（いわたたかのり）さんが就任することが決定いたしました。先日すでにTVCMをはじめ、各メディア用の広告の撮影も行われ、OA日や内容などの詳細は後日改めて発表いたします。

岩田剛典さんの持つアクティブな面と、併せ持った上品な雰囲気がブランドのイメージと合致すると感じ、今回オファーをいたしました。男女問わず愛用して頂けるブランドとして、多くの皆様にご注目いただければと思います。

岩田剛典さんコメント

自分も名古屋出身なので、今回のお話にはご縁を感じました。とても光栄で嬉しいです。

最近ではドラマの現場などでも、リカバリーウェアの話題が出たりしていたので、勢いを身近でも感じていました。今回実際に撮影で長時間着用させていただいたのですが、まるで何も着ていないかのような軽やかな肌心地でした。身体を動かすことも多いので、ReFa VITALWEARを着て、セルフケアしていきたいですし、多くの皆様にこの魅力を伝えていければと思います。

プロフィール

岩田 剛典（いわた たかのり）1989年3月6日生まれ、愛知県出身。

アーティスト、俳優として活躍中。2016年公開の映画初主演作品「植物図鑑 運命の恋、ひろいました」で「第41回報知映画賞」新人賞、「第40回日本アカデミー賞」新人俳優賞・話題賞などを受賞。近年の主な出演作はドラマ「アンチヒーロー」（2024）、「虎に翼」（2024）、「フォレスト」（2025）、「DOCTOR PRICE」（2025）など。2025年11月に、主演映画「金髪」の公開を控える。

アーティストとしてはソロのアジアツアーTakanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY” が同じく11月より開催。

ReFa VITALWEARとは

美しくリカバリー

美と健康の源である血行について研究を重ねてきたReFaがお届けする、毎日身に着けられるウェア。着ているだけで心身を美しく整える、

究極のリカバリーウェアです。

BEAUTY × TECH × FASHION

独自に開発した「血行促進繊維 VITALTECH(R)（バイタルテック）」により、一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、右記の６つの効果が期待できます。

ギャザーやペプラムシルエットを取り入れたデザインの起用や、シルクを混紡したハイエンドシリーズの展開など、従来の「リカバリーウェア」のイメージを覆す、着ているだけで美しく、健やかに心身が整う「ReFa」だけのリカバリーウェアを展開してまいります。 11月15日(土)よりReFa GINZAにて発売、11月21日(金)よりECサイトにて販売開始となります。

公式インスタグラム @refa_vitalwear_official

公式HP https://refa-vitalwear.com/

※オンラインストアは11月21日（金）OPEN

ReFa GINZAとは

「ReFa GINZA（リファ ギンザ）」とは、11月15日（土）にグランドオープンするReFaブランド史上最大の旗艦店です。ReFa VITALWEARを含む4つのブランドライン・5つの商品カテゴリーの誕生とともに100の新アイテムが世界最速でここから登場します。国内では本ブランドが購入できる実店舗の第一号店となります。

■店舗名 ReFa GINZA ／ リファ ギンザ

■住所 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目9－15

Ginza gCUBE B1F・1F・2F・3F・4F 全5フロア

■営業時間 平日 11：00～20：00／土日祝 10：00～20：00