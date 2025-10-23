洋なし香るブリュレパンケーキで、冬のはじまりにクリスマスの気配を

有限会社コンテンポラリープランニングセンター

東京・大阪・福岡・熊本で展開する『カフェ＆ブックス ビブリオテーク』と、姉妹店のパンケーキ専門店『パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク』では、毎月異なる味わいを届ける「マンスリーパンケーキ」シリーズを展開しています。

2025年11月6日（木）～11月30日（日）の期間は、〈フレッシュ洋なしの焦がしブリュレパンケーキ〉が登場。香り高い旬の洋なしと遊び心あるクリスマス仕立てを一度に楽しめる、今だけのひと皿です。

洋なし×ブリュレ。香りと甘さで彩る、11月限定“冬のクリスマスパンケーキ”

寒さが少しずつ深まる11月、ビブリオテークのパンケーキは冬支度。

キャラメリゼしたブリュレの香ばしさに、フレッシュ洋なしの甘くみずみずしい香りが重なります。

生キャラメルソースのほろ苦さが全体をまとめ、まるでクリスマススイーツのような華やかさに。

食後のデザートにもぴったりな、季節のご褒美パンケーキです。

とろけるブリュレ、香る洋なし。甘さの奥に、ほろ苦い余韻...それは冬だけの贅沢。

香り高いフレッシュ洋なしに、甘くとろける焦がしブリュレ。

ちょっぴりほろ苦い生キャラメルソースが全体をまとめ、深みのある贅沢な味わいに。

冬の午後にぴったりな、心までとろける大人のパンケーキです。

【商品情報】

・商品名：フレッシュ洋なしの焦がしブリュレパンケーキ 生キャラメルソース

・価格：1,650円（税込）

・提供期間：2025年11月6日（木）～ 11月30日（日）

・提供店舗：カフェ＆ブックス ビブリオテーク全店、パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク

※収穫状況により販売時期と内容が変更になる場合がございます。

※店舗によって展開内容や店頭表示金額が異なる場合がございます。

【店舗概要】

■ cafe&books bibliotheque〈カフェ＆ブックス ビブリオテーク〉

それは、今日をちょっと特別にする ケーキの時間。旬の食材を使用した、一から手作りのこだわりケーキ、ふわふわ・もっちりの焼きたてパンケーキに季節のお食事プレートをお楽しみいただけます。本や雑貨に囲まれて過ごす、特別なひとときを。

[東京] 千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町店 ルミネ1 3F／TEL：03-5222-1566

[東京] 武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 アトレ吉祥寺1F 2番街／TEL：0422-22-1495

[大阪] 大阪市北区梅田1-12-6 E~ma B1F／TEL：06-4795-7553

[福岡] 福岡市中央区天神2-10-3 VIORO B1F／TEL：092-752-7443

[熊本] 熊本市手取本町6-1 鶴屋百貨店 東館1F PARKTERiA／TEL：096-323-5270

■ PANCAKE & books bibliotheque〈パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク〉

「パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク」は、自分好みのパンケーキを発見できるパンケーキ専門店。東京・大阪・福岡・熊本で展開する「カフェ＆ブックス ビブリオテーク」の姉妹店として2020年よりスタート。北海道・浜中町のプレミアム牛乳と淡路島・北坂養鶏場の純国産鶏卵「さくらたまご」を贅沢に使用し、ふっくらとした“しっとりモチモチ”のできたてパンケーキを提供しています。

[大阪] 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス4F／TEL：06-4395-5757

