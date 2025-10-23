BITPOINT、モブキャストHDとソラナ・トレジャリー事業で業務提携

株式会社ビットポイントジャパン

SBIグループ傘下の暗号資産交換業者である株式会社ビットポイントジャパン（ブランド名：BITPOINT、本社：東京都港区、代表取締役社長：中田 健、以下「当社」）は、株式会社モブキャストホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：藪 考樹、以下「モブキャストHD」）と、ソラナ（Solana／通貨単位：SOL）トレジャリー事業の推進に向けて業務提携いたしました。

当社では、法人のお客さまを対象に、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）を中心とした暗号資産の取得・保管・活用支援サービスを強化しております。

このたび、新たにソラナ（SOL）においても法人向けサービスを拡充し、企業によるトレジャリー活用ニーズに対応してまいります。

本提携はその一環として実施するものであり、本提携を通じ、当社はモブキャストHDのソラナ・トレジャリー事業におけるトークン保有・運用・管理の基盤整備を支援してまいります。

提携の背景

モブキャストホールディングスは、ソラナ（SOL）を活用した企業トレジャリー事業の本格始動に向け、早期にSOLの保有・運用を開始することを目指しています。

当社は、その取り組みを支援するパートナーとして、SOL取扱いに関する実績やステーキングサービスでの高い年率（国内No.1※）を評価いただき、今回の業務提携に至りました。

本提携により、モブキャストHDは当社の提供する安全な資産管理と取引サポート体制を活用し、SOL保有・運用における分散化と効率化を推進する予定です。

当社としても、法人による暗号資産の戦略的な活用事例を拡大し、国内企業のWeb3参入を後押ししてまいります。

※国内暗号資産交換業者の公表値比較、2025年10月23日 当社調べ。

両社代表者コメント

■株式会社モブキャストホールディングス 代表取締役CEO 藪 考樹 氏

「本提携は、モブキャストHDがソラナ・トレジャリー事業を実行フェーズへと進める、具体的かつ重要な一歩です。BITPOINT様をはじめとする信頼できるパートナーとの協働を通じて、SOLの保有・運用体制を強化するとともに、先日発表したソーシャルインパクトパスポート（SIP）構想の実現を加速させ、ソラナ・コミュニティの発展にも貢献してまいります。」

■株式会社ビットポイントジャパン 代表取締役社長 中田 健

「今回、モブキャストHD様とソラナ・トレジャリー領域での業務提携を実現できたことを大変嬉しく思います。当社としては、優遇取引や専任チームのサポートを通じて、モブキャストHD様のSOLの活用を全面的に支援し、国内Web3市場の発展に寄与してまいります。」

当社の法人向けの主な提供サービス（※順次拡大予定）

当社では、法人のお客さま向けに、以下のようなサービスを提供しております。

お客さまのニーズに併せ、経験豊富な専任担当者がサポートいたします。

- 機動的なOTC取引- 充実のステーキングサービス- 期末時価評価課税の適用除外サービス- 暗号資産の活用支援サービス（ビットコイン優遇条件など）■期末時価評価課税の適用除外サービス

法人のお客さまが保有する暗号資産につき、1年以上移転制限（ロック）をかけるなど一定の条件の下で、暗号資産の含み益に対する法人課税を適用除外とするサービスです。

■手数料無料・国内No.1※年率のステーキング

当社が提供するステーキングサービスは、暗号資産を預けることで報酬を受け取れるサービスです。

法人のお客さまもご利用可能で、手数料無料・国内No.1※の年率を誇り、ソラナのほか、イーサリアムなど厳選された銘柄に対応しています。

※国内暗号資産交換業者の公表値比較、2025年10月23日当社調べ

なお、本サービスは原則として、お預かり資産5,000万円以上の法人のお客様が対象となる予定です。

※今後の暗号資産のご購入やご入金などにより、上記条件を達成見込みであると当社が判断した場合なども含みます。

※当社所定の審査の結果、お申込みをお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

今後の展望

当社は、本業務提携を契機として、企業による暗号資産トレジャリー支援を一層強化してまいります。

そして、企業が暗号資産を新たな財務戦略の一環として安全に活用できるよう、資産管理や取引支援の体制を整備し、法人向けサービスの充実を進めてまいります。

【会社概要】■株式会社ビットポイントジャパン

代表者：代表取締役社長 中田 健

所在地：東京都港区虎ノ門4-2-3

事業内容：暗号資産交換業

設立： 2016年3月

URL： https://www.bitpoint.co.jp/

ビットポイントジャパンは、SBIグループ傘下の暗号資産交換業者として、暗号資産販売所サービス「BITPOINT」を展開し、法人・個人向けにビットコインをはじめとする暗号資産の売買・保管・活用サービスを提供しています。

手数料無料の「ゼロつみたて」や手数料無料・国内No.1※の年率を誇るステーキングサービスなど、暗号資産による資産形成に適した革新的なサービスを展開しています。

※国内暗号資産交換業者比較、2025年10月23日 当社調べ。

■株式会社モブキャストホールディングス

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

事業内容：IP投資育成事業

設立： 2004年3月

URL：https://mobcast.co.jp/

株式会社モブキャストホールディングスは、「エンターテイメントを通じて、世界をワクワクさせる。」というビジョンのもと、クリエイターと共に多様なIP（知的財産）の創出に取り組む企業グループです。

2025年10月3日には、日本の上場企業として初めてソラナ・トレジャリー事業への参入を発表。Solana（ソラナ）の保有・運用を起点に、グループ各社が推進する「社会課題の解決」と「企業価値の成長」を両立するプロジェクト群と連動した新たな循環モデル、「ソーシャルインパクトパスポート（SIP）」構想の実現に取り組んでいます。

本件の詳細を含むソラナ・トレジャリー事業の最新情報は、モブキャストHDコーポレートサイトのIRページにて継続的に発信されます。さらに、トレジャリー運用の最新動向や国内外のSolana関連ニュースをお届けする公式Xアカウントを新たに開設いたしました。ぜひご登録の上、最新情報をご覧ください。

▼モブキャストHDソラナ・トレジャリー事業 公式Xアカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

（株式会社ビットポイントジャパン）

【暗号資産取引に関するリスク説明】

暗号資産取引は、価格変動・流動性・システム・信用リスクなど、様々なリスクが存在しますので、取引の特徴、仕組み及びリスクについて、十分にご理解いただいたうえで、自己の責任とご判断によりお取引ください。詳しくは当社提供の約款、説明書などをご覧ください。

【暗号資産に関する留意事項】

当社が取り扱う暗号資産は、当社自身が資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。

金融庁・財務局が、これらの暗号資産の価値を保証したり、推奨するものではありません。

暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。

暗号資産は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。

暗号資産の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。

《暗号資産を利用する際の一般的な注意点》

暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。

暗号資産は移転記録の仕組みの破綻等により、その価値が失われる場合があります。

秘密鍵やパスワードを失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値が失われる可能性があります。

当社が倒産した場合には、預託された金銭及び暗号資産を返還することができない可能性があります。

暗号資産は対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

当社の提示する売付価格と買付価格には価格差（スプレッド）があり、その差額がお客様の取引コストとなります。

暗号資産の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法に御注意ください。

その他の重要事項及び取引内容、手数料等につきましては、「取引約款」「暗号資産現物取引に関する説明書」をご確認ください。

商号等 ：株式会社ビットポイントジャパン

暗号資産交換業 ：関東財務局長 第00009号

加入協会 ：一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会