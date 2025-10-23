MMORPG 『アーキエイジ ウォー』、大型アップデートを実施！新規ユニバースダンジョン「古代の森」追加！

株式会社カカオゲームズジャパン

「アーキエイジ」IPシリーズの最新作、PCとモバイルのクロスプラットフォーム対応の大型MMORPG 「アーキエイジ ウォー」は、2025年10月22日(水)に大型アップデートを実施した。

本アップデートでは、新たな冒険の舞台となるダンジョン「古代の森」が追加され、未知なる地で強力なボスモンスターとの戦闘をはじめとする戦略的なコンテンツを体験することができる。

■ 神秘と残酷が交錯する新たな戦場「古代の森」

「古代の森」は、グローバル及び韓国サービスのプレイヤーが共に入場できる初の統合ユニバースダンジョンだ。青い光が漂う神秘的で美しい雰囲気を醸し出しながらも、エリアによっては不気味さと容赦のない危険が共存する新たな冒険の舞台が、プレイヤーの挑戦を待ち受ける。

神秘と残酷が交錯する新規ユニバースダンジョン「古代の森」

「古代の森」の特定のエリアには、「精霊の守護塔」が出現する。精霊の守護塔は、占領することで活性化でき、周囲の友好勢力に安全に狩りを進められる加護を付与し、敵対勢力に強力なダメージを与える。

守護塔を占領して戦況を掌握し、仲間を守りながら、これまでにない戦略的な戦闘を楽しんでほしい。

精霊の守護塔を占領し、仲間を守れ

■ 圧倒的な存在「青い悪夢アトラード」がその姿を現す

古代の森の最奥には、強力なボスモンスター「青い悪夢アトラード」が待ち受けている。

アトラードが現れると、古代の森の全域に数十個のオブジェクトが出現する。そのうちの2つのみから、アトラードの隠れ処へと入場することができる。

また、入場用のオブジェクトの出現後、戦闘を支援するオブジェクトや、他のプレイヤーを追放するオブジェクトも出現し、これらを駆使した激しい駆け引きが繰り広げられることになる。

これにより、「古代の森」全域での協力と戦略がより一層重要となり、緊張感あふれるこれまでにない戦闘を体験できる。

強力なボスモンスター「青い悪夢アトラード」

■ その他のアップデート内容

今回のアップデートでは、以下のようなシステムの改善や最適化も実施される。

各職業に新規スキルが追加され、一部スキルのバランスが調整される。

また、「ハリハラ大陸」に新たな混沌エリアが追加され、既存エリアの効果や戦利品の見直しが行われる。それにあわせて、一部ボスモンスターの戦利品やHP、攻撃力も調整される。

その他にも、ギルドダンジョンの利用時間の最適化やアルカンスの宝島のマッチング改善、ギルド最大レベルの拡張、貿易システムの改善、自動分解機能の改善など、プレイ環境の改善も実施される。

新たな冒険と挑戦が待ち受ける『アーキエイジ ウォー』の世界を、今すぐ体験してみてほしい。

