＜フォションホテル京都自慢の京焼フェーブ付きガレット デ ロワで新年を祝う＞京焼フェーブ付きホテルオリジナル ガレット デ ロワ予約受付は11月1日(土)より開始

ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社

パリ発祥の美食ブランド フォションによる、日本初のグルメホテル「フォションホテル京都」(所在地：京都府京都市下京区 総支配人：杉村信久)は、2025年大みそかにカウントダウンレセプションを開催、また、京焼フェーブ付きオリジナル ガレット デ ロワの予約受付開始をお知らせいたします。また、ホテルオリジナルの福袋「フォションニューイヤーバッグ」など、フォションホテル京都ならではのお正月商品をご用意いたします。

フォションホテル京都の年末年始企画 概要

■ 大みそかはフォション・ラウンジでグルメを楽しむカウントダウンレセプション

今年リニューアルしたフォション・ラウンジにて、昨年好評をいただいた大晦日限定「ニューイヤーズ イブ ナイトラウンジ」が「フォションカウントダウンパーティー」として帰ってきます。2025年も12月31日(水)夜に限定オープンし、2024年を締めくくる時にご家族、友人、知人との語らいの場をご提供いたします。フォションホテル京都のシェフが腕を振るうカナッペとスイーツを、フリーフローのシャンパンやワイン、ソフトドリンクと一緒に楽しめる内容に加え、カウントダウンをしながら参加者皆んなで新年の到来を祝います。フランスと京都が織りなす趣のある空間にて、フォショングルメを楽しみながら、大切な人と語らい、今年一年を締めくくる特別な時間をお過ごしください。

【実施日時】2025年12月31日(水) 22:00～24:30

【店 舗 名】フォションホテル京都２階／フォション・ラウンジ

【料 金】お一人様 15,000円 ※料金は消費税・サービス料込

※入場は18歳以上に限ります。

【メニュー】＜フード＞カナッペ、スイーツ

＜フリーフロー＞シャンパン、ワイン（白・赤）、ソフトドリンク

■ オリジナル京焼フェーブ付き「ガレット デ ロワ」

新年1月6日の「公現祭」にて食されるフランスの伝統菓子「ガレット デ ロワ」は、パイ生地にアーモンドクリームがたっぷり詰まった香ばしいお菓子です。中に入っているフェーブという小さな陶器の人形を引き当てた人は、その日一日王様になり、また幸福な一年に恵まれるといわれています。

フォションホテル京都の「ガレット デ ロワ」は、オリジナルの京焼フェーブが付いて毎年大好評をいただいており、昨年好評を博した二つのフレーバーが今回も再登場いたします。一つはサクサクのパイ生地にアーモンドクリームがたっぷりのオリジナル。もう一つは明治41年創業、京都・中村製餡所の白あんのフィリングと甘酸っぱいいちごが隠れた和風フレーバーで、枯山水をイメージした模様によりホテルコンセプト「FAUCHON Meets Kyoto」を体現。

地元の陶芸家によって製作される2026年のフェーブは干支の午とケーキのかたちで、ランダムでお付けいたします。何のフェーブが当たるか、新年の運試しのようにお楽しみください。

新年を祝うフランスの伝統菓子＜2種＞の詳細

・ガレット デ ロワ オリジナル、ガレット デ ロワ 白あんいちご 2種 ※各限定100台販売予定

＜料 金＞オリジナル 4,000円（税込）、白あんいちご 4,500円（税込） ※配送の場合、送料別

＜サイズ＞直径約15cm

**************************************************************************

＜ご予約期間＞2025年11月1日(土)～2026年1月28日(水)20：00まで ※数量限定、無くなり次第終了

＜ご購入方法＞店頭受取り／配送受取り

＜お渡し期間＞2026年1月4日(日)～1月31日(土)20 :00

＜ご予約方法＞

▶電話: 075-751-7711（フォションホテル京都代表／10：00～18：00）

▶オンライン予約: https://www.tablecheck.com/ja/shops/hotelfauchonkyoto-restaurant-pickup/reserve

＜お渡し／販売＞フォションホテル京都１F／ペストリー＆ブティック フォション

営業時間／10：00～18：00

■ガレット デ ロワご予約に際してのお願い

※ご予約は、お渡しの3日前までにお願いいたします。

※お電話予約の場合、お電話の時点ではご希望商品の確保のみとなり、ご予約確定はご来店の上、

ご入金いただいた時点で確定となります。

※お渡し3日前までにご入金がなければキャンセルさせていただきます。

※オンライン予約は事前決済予約のみ可とさせていただきます。

※ガレット デ ロワ購入は受注生産の為、事前決済のみ可。受け取り当日のご入金不可。

※前日・当日のキャンセル料は100％頂戴いたしますこと予めご了承願います。

■ オリジナル福袋「フォションニューイヤーバッグ」

ホテルオリジナル福袋「フォションニューイヤーバッグ」も4年連続でご用意。2026年1月1日(木)から1週間限定でホテル1階「ペストリー＆ブティック フォション」にて販売いたします。今年もバリエーション豊かなグッズが詰め込まれ、その中にはフォションホテル京都のアフタヌーンティーペアご招待券やスイートルーム宿泊券などの目玉商品も。数量限定の「フォションニューイヤーバッグ」で福をつかむ体験を。

【販売期間】2026年1月1日(木)～2026年1月8日(木)

【店 舗 名】フォションホテル京都1階／ペストリー＆ブティック フォション

【営業時間】10:00～18:00

【料 金】10,000円、50,000円、100,000円 ※料金はすべて消費税込

フォションホテル京都について

ウェルス・マネジメントグループが投資・開発・運営を行いフォション・ホスピタリティが日本初・世界で2軒目として開業したホテル「フォションホテル京都」。「FAUCHON Meets Kyoto」をホテル全体のコンセプトとして、京都の街を楽しんだあと、ホテルに帰ると「パリを味わえる」「フォションを味わえる」というまったく新しい滞在を実現します。京都の街とパリの共通点をホテルのホスピタリティやデザインに込めた、唯一無二のホテルです。

※オフィシャルHPはこちらから：https://hotelfauchonkyoto.com/

フォションについて

1886年パリで生まれ、130年の歴史を誇るフォションは、高級食料品店として素材にこだわりフランスの伝統を保ちつつも常に新しい表現を求めて革新を進めてきました。2006年からオーナーファミリーが経営にあたり、レストラン、ケータリング、カフェ、ブティックで、リュクスで時代に即したモダンなガストロノミーを提供しています。主な商品ラインである高級パティスリー、マカロン、チョコレート、紅茶、その他食料品やグルメギフトなどがフランス、日本、UAE、韓国、カタールを含む様々な国で販売されています。また、フォションはシェフの育成でも知られ、ピエール・エルメ、クリストフ・ミシャラク、そして今やクロナッツで大人気のドミニク・アンセルなど、世界のパティスリー界をけん引するシェフを多く輩出しています。

※フォションについての詳細はこちらをご覧ください： https://www.fauchon.com/en

フォション ホスピタリティについて

フォション ホスピタリティは、フォションホテルの世界規模での発展を確実に推進することを目的に2018年に設立されたフォションのホテル部門です。フォション ホスピタリティの社長兼CEOにはジャック=オリヴィエ・ショーヴァンが就任しています。 ※フォション ホスピタリティについての詳細はこちらをご覧ください：https://www.fauchonhospitality.com/

ワールド・ブランズ・コレクション ホテルズ＆リゾーツ株式会社について

東証スタンダード上場のウェルス・マネジメント株式会社（ウェルス・マネジメントグループ）におけるホテルビジネスの中核を担う企業として「日本発、世界に選ばれるホテル事業の実現」を使命に掲げ、世界中の魅力あるホテルブランドと連携しホテルの開発・経営・運営に取り組んでいます。大手グローバルホテルチェーン本部と同等の機能・組織をもってホテルオペレーターと協働し、人材の採用支援・教育研修、売上拡大のためのマーケティング・セールス・PRなどホテルに関する様々な業務を包括的にサポート。世界的ホテルブランドの日本における成長と発展を支援します。現在、関西地区7ホテルを経営・運営中。また、ホテルへの投資・開発のアドバイザリー業務から、ホテル物件の一括借上「マスターリース」も実施。運用形態に関するアドバイスとアレンジにより、ホテルオーナーである投資家皆様の運用ニーズにお応えします。

・公式HP：https://wbc-hr.com/

