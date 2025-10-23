『ケンミンショー旅アワード2025』受賞式、ラスボスとして歌手・小林幸子の出演が決定！SNSで大バズりの「千本桜」と共に、ゲスト全員で盆踊りタイムも！

株式会社プログレス

読売テレビ放送株式会社（所在地： 大阪府大阪市、代表取締役：松田陽三）と株式会社プログレス（所在地： 東京都渋谷区、代表取締役：長田俊哉）が運営するケンミンショー旅アワード実行委員会は、“ケンミン愛”あふれるショート動画を募集するコンテスト『ケンミンショー旅アワード2025』受賞式について、新たに豪華ゲストの出演が決定したことを発表いたします。さらに、地域の魅力を全国へ届ける「ケンミン盛り上げ隊」第4弾の発表、そして受賞式のYouTubeライブ配信決定など、アワードを彩る最新情報が続々と発表。 “地元愛”を軸に、今年もたくさんのエントリーをいただいき、地域・世代・ジャンルを超えた多彩なストーリーテラーが集う本アワード。ますます高まる注目と、全国各地で広がる“ケンミン愛”の輪に、ぜひご期待ください！

【トピック１.】豪華ゲストのラスボスに歌手・小林幸子の出演が決定！

『ケンミンショー旅アワード2025』の受賞式、豪華ゲストのラスボスとして小林幸子の出演が決定！

地元への愛や旅のエピソードにまつわる心温まるトークや、SNSで大バズりした千本桜でゲスト・受賞者・観客と共に踊る盆踊りタイムもお楽しみください。

【トピック２.】 ケンミン盛り上げ隊〈第4弾〉に、向井怜衣（広島県）・渡陽子（鹿児島県）の２名が追加発表！

“地元愛”を原動力に、全国各地からアワードを応援する「ケンミン盛り上げ隊」第4弾の参加メンバーが決定しました！

ローカルの魅力を自らの言葉で発信し、アワードの熱量をさらに高めていきます。

【トピック３.】 授賞式の様子をライブ配信決定！

『ケンミンショー旅アワード2025』の受賞式の模様を、YouTubeでリアルタイム配信することが決定しました！

全国どこからでも、豪華MC・ゲストの軽快な掛け合いや、笑いと感動にあふれる受賞シーンをお楽しみいただけます。

地元の誇りを讃える感動の瞬間を、ぜひご自宅からもご体感ください！

小林幸子（歌手／新潟県出身）

1953年12月5日生まれ。1964年10歳でデビュー。79年「おもいで酒」が200万枚突破の大ヒットとなり、

日本レコード大賞最優秀歌唱賞をはじめ数々の音楽賞に輝く。同年NHK「紅白歌合戦」に初出場、以来34回出場。近年ではYouTubeチャンネル等、SNSでの反響も大きく「ラスボス」と称され、若い世代やネットユーザーからの人気も博す。06年紺綬褒章受章、13年新潟県民栄誉賞受賞、令和2年文化庁長官表彰受賞。昨年に芸能生活60周年を迎えた。

向井怜衣（モデル・女優／地元：広島県）

私の学生の青春が詰め込まれてる広島で、青春時代を思い出しながら実際のシチュエーションを再現したり、憧れだった少し甘酸っぱいきゅんきゅんなデートもしてみたり(ハート)とにかくエモい！でしかない撮影、そんなショートドラマになったと思います！私の実体験ややってみたかったことを盛り込んだので、広島の魅力を皆さんにたくさん知ってほしいです！

渡陽子（パーソナリティ／地元：鹿児島県）

ウガミンショ～ラ！（こんにちは）

島のおもしろさ、楽しさを

ハゲ～（あらま～）を連発で、

島の魅力あるあるをお届けします！

【ケンミンショー旅アワードとは】

『ケンミンショー旅アワード2025』は、全国47都道府県のすべての県民を対象に、一般の方はもちろん、動画クリエイターやローカルインフルエンサーなど幅広い層からショート動画を募集し、グランプリを決定する参加型の動画コンテストです。本アワードでは、誰もがTikTokやInstagramを通じて、自身の“好きな地元”や“お気に入りの地域”の魅力を気軽に発信できることが特徴で、グルメや絶景、個性的な人物、地域に根付くカルチャーなど、自由なテーマで応募が可能です。また、「この人に地域を紹介してほしい！」といった発信者や、「地元で自慢したいヒト・モノ・コト」を推薦できる仕組みも設けており、推薦をきっかけに、新たな地域の魅力が全国へと広がっていくプロセスそのものも楽しめるアワードとなっています。

【ケンミンショー旅アワード2025 全体概要】

名称：ケンミンショー旅アワード2025

主催：ケンミンショー旅アワード実行委員会

協賛：フジッコ株式会社

協力：インフルエンサーZ株式会社、株式会社CREAVE、ご当地キャラクター協会、旅色（株式会社ブランジスタメディア）

MC：ウエンツ瑛士／ゆうちゃみ

ゲスト：小林幸子／羽田美智子／くれいじーまぐねっと／DJ Celly

ケンミン盛り上げ隊：相田翔吾（地元：岡山）、エイトMAN（アーティスト／地元：石川）、大久保琉唯（K-1ファイター／地元：栃木）、慶（尾道観光大使／地元：広島）、JP（滋賀）、スーパー・ササダンゴ・マシン（覆面レスラー／地元：新潟）、田中友香理（フリーアナウンサー／地元：鳥取・島根）、土佐かつお（笑顔配達人／地元：高知）、直川貴博（フリーアナウンサー／地元：福島）、ひかりんちょ（静岡）、ミッチーチェン（タレント／地元：山形）、向井怜衣（モデル・女優／広島県）、横山朋哉（K-1ファイター／地元：群馬）、りんごちゃん（青森）、渡陽子（パーソナリティ／地元：鹿児島県）※50音順

