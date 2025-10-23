【ホテル日航大阪】第6回ロンネフェルトティーセミナー「クリスマスティーづくりに挑戦」を12月3日に開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

大阪 心斎橋のホテル日航大阪（大阪市中央区西心斎橋1-3-3、代表取締役社長・総支配人：呉服 弘晶）は、ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト社」認定のティーマスター 森直樹氏をお招きし、第6回目となるロンネフェルトティーセミナー「クリスマスティーづくりに挑戦」を2025年12月3日（水）に開催いたします。

ティーマスター・ゴールドの認定を受ける森氏のセミナーでは、奥深い紅茶の魅力や楽しみ方を紹介し、テイスティングなどの体験を交えた内容で、ご参加の皆様にご好評をいただいています。

第6回目となる今回は、クリスマスのひとときを彩るオリジナルの紅茶づくりをご体験いただくワークショップや、森氏がセレクトするホリデーシーズンにふさわしい紅茶のテイスティングをご用意します。ブレンドした紅茶はお持ち帰りいただき、ご自宅でのティータイムにお楽しみいただけます。

また、セミナー後は、クリスマスをテーマにした当日限定のスペシャルなアフタヌーンティーを紅茶とともにお召し上がりいただきます。詳細は下記をご覧ください。

【第6回ロンネフェルトティーセミナー「クリスマスティーづくりに挑戦」概要】

公式サイト： https://www.hno.co.jp/event/tea-seminar-ronnefeldt.html

予約受付：2025年10月23日（木）より公式サイトにて承ります。

開催日： 2025年12月3日（水）

開催時間・場所：

受付 12：00～ フランス料理「レ・セレブリテ」（3階）

ティーセミナー 12：30～13：30 フランス料理「レ・セレブリテ」（3階）

アフタヌーンティー 13：45～15：15 メインバー「夜間飛行」（2階）

料金：お一人様\8,000、One Harmony会員料金\7,000

※料金にはティーセミナー、アフタヌーンティー、お土産、消費税、サービス料を含みます。

セミナー講師：ロンネフェルト社認定 ティーマスター・ゴールド 森直樹氏

セミナー内容：森氏セレクトの紅茶テイスティング、ワークショップ形式でオリジナルクリスマスティーのブレンド体験

アフタヌーンティー内容：クリスマスをテーマにした当日限りのアフタヌーンティー、および紅茶

今後の開催予定：第7回2026年3月4日（水） 詳細は決定次第公式サイトにてお知らせいたします。

ご予約・お問い合わせ：ホテル日航大阪 メインバー「夜間飛行」 TEL. 06-6244-1197

※One Harmonyは、オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ、ニッコー・ホテルズ・インターナショナル、ホテルJALシティでご利用いただける、入会金・年会費無料の会員プログラムです。ホテルご利用のたびにポイントがたまるほか、多彩な特典をご用意しています。

詳しくはこちら https://www.hno.co.jp/other/oneharmony.html

アフタヌーンティー イメージ

ホテル日航大阪について

大阪のシンボルストリート 御堂筋に面し、Osaka Metro心斎橋駅直結という抜群のアクセスを活かし、観光、ビジネスの拠点として、開業から40年余り多くのお客様をお迎えしてまいりました。

永きにわたり培ったおもてなしの心で、ご宿泊、お食事、ご宴席、ご婚礼などさまざまなシーンでお客様の笑顔のひとときをお手伝いします。



＜施設概要＞

開 業 ：1982 年（昭和57 年）9 月4 日

所在地：542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3

アクセス：大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」8号出口直結

施設紹介：地上32階、地下4 階。客室数605 室、料飲施設8 店舗、大小15 の宴会場、チャペル、エステティックサロンなどを備える総合施設。テイクアウト、およびオンラインショップでの商品販売も行う。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテル。

ホテル日航大阪公式サイト https://www.hno.co.jp