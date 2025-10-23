フューチャーショップ、KUROCO社による「データドリブンEC支援サービス」との連携を開始

株式会社フューチャーショップ

SaaS型ECプラットフォーム「futureshop」を提供する株式会社フューチャーショップ（本社：大阪市北区、代表取締役：星野 裕子、以下「フューチャーショップ」）は、KUROCO株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：齋藤 健太）が提供する「データドリブンEC支援サービス」との連携を開始したことをお知らせいたします。

「futureshop」または「futureshop omni-channel」（以下「futureshop」）をご利用中のEC事業者さまは、「データドリブンEC支援サービス」の活用により、複数チャネルのデータを統合するダッシュボード基盤の構築から、データ分析に基づく施策立案・効果検証まで、包括的なデータ活用支援を受けることが可能となります。

KUROCO社「データドリブンEC支援サービス」の主な機能・特長

複数チャネルのデータ統合基盤を構築

自社ECやECモールなど、複数チャネルの購買履歴・商品・顧客データ、Googleアナリティクスのアクセスデータをひとつのダッシュボードに集約し可視化します。これにより、属人的な集計業務を排除し、迅速かつ的確な意思決定を可能にする分析環境を構築します。導入企業のデータ分析の工数が、平均月50時間から30分に削減された実績もあります。

データ分析から数値にもとづく施策立案まで実施

単なる可視化にとどまらず、20年以上のEC支援実績を持つコンサルタントが週次・月次でデータを分析します。数値的な根拠をもとにマーケティング施策まで提案し、施策ごとの成果を定量的に把握するので、さらに次の投資判断に活かせます。

自走型データ活用体制への移行を支援

EC事業や店舗運営を自社でも展開するKUROCO社の知見を活かし、実務に即したサポートを提供します。最終的には、事業者さま自身が自社リソースでデータを活用し、自律的にPDCAを回せる「自走型体制」への移行を支援します。

サービスの詳細やお問い合わせにつきましては、下記からご確認ください。

データドリブンEC支援サービス ご紹介ページ

https://www.future-shop.jp/tieup/function/attracting-customers/listing/datadrivenecsupport/

今後ともフューチャーショップは、EC支援事業者さまとのパートナーシップを強化し、Eコマース事業の成長のためにEC事業者さまと伴走いたします。

「futureshop」について

フューチャーショップが提供するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」では、サイトデザインのカスタマイズやコンテンツの更新を、EC担当者の手で自由度高くスピーディに行えます。さらに、顧客のファン化を促進するための多彩な機能も有しており、効果的なロイヤルティマーケティングを展開することが可能です。

オムニチャネル戦略においては、実店舗とECサイトの顧客データを一元管理し、オンラインとオフラインの間でスムーズな顧客体験を実現する「futureshop omni-channel」を提供しています。統合された顧客情報をベースに、オンラインとオフラインの垣根を越えた細やかなデジタルマーケティング施策を実行できます。

株式会社フューチャーショップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8279/table/161_1_c4a7f94274f087e77fb27015eb0886c6.jpg?v=202510230327 ]