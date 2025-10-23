【限定100名】「アパレルEC成長戦略 CONFERENCE」開催─ 競争激化時代を勝ち抜く戦略と最新事例 ─
EC業界の中でも特に変化が激しいアパレル分野。
競争激化、返品・在庫問題、高速なトレンドサイクルなど、アパレルEC特有の課題は複雑化しています。
こうした状況の中、EC業界専門メディア「ECのミカタ」（運営：MIKATA株式会社）が、アパレルEC事業者に向けたカンファレンス「アパレルEC成長戦略 CONFERENCE」を2025年10月30日（木）に開催します。
本イベントでは、「AI活用による新しい顧客体験の構築」「店舗・EC送客の最大化」「成果に直結するチャネル戦略」など、今すぐ実践できるノウハウを提供。
登壇するのは、シップス、アンドエスティHD、TENTIAL、コロンビアスポーツウェアジャパンなど、業界を牽引する企業のキーパーソンたちです。
■開催概要- 日時：2025年10月30日（木）14:00～19:00（13:40開場）
- 会場：渋谷ソラスタコンファレンス（東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ4階） JR・東京メトロ・東急各線「渋谷駅」西口より徒歩6分
渋谷マークシティ「道玄坂上方面出口」より徒歩2分 京王井の頭線「神泉駅」より徒歩4分
- 定員：100名（先着順 ※残りわずか） ※同業他社・EC支援企業の方の参加はご遠慮ください
- 参加費：無料
- 主催：MIKATA株式会社（ECのミカタ）
- 申込URL：https://biz.ecnomikata.com/apparelecconference
https://biz.ecnomikata.com/apparelecconference
登壇企業とテーマ（一部抜粋）
株式会社アンドエスティHD
AIエージェントが導くEC×カスタマーサクセス ～新しい顧客体験のつくり方～
株式会社mov
EC・店舗の送客を最大化「ローカルインベントリマーケティング」
株式会社InsightX
「シェルフ型AIレコメンド」で売上を伸ばす新戦略～PAL様事例～
株式会社TENTIAL × Bodygram Japan株式会社
生成AI×CSの実践 ─ SaaS活用と現場運用のリアル
株式会社シップス
チャネル戦略の最前線──店舗・自社EC・モールの「協働」と「すみ分け」
株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン × awoo株式会社
ブランドCXを拡張する最新テクノロジー活用法
■ソリューションピッチ（協賛セッション）
Stripe／STORES／Repro／coopel／スクロールインターナショナル／RECORE ほか、
アパレルECを支えるテクノロジー企業が登壇し、最新ソリューションを紹介します。
■来場特典- 投影資料（一部）
- EC業界相関図2025（A3配布）
- ご登壇ブランド提供の特別プレゼント 当日アンケート回答者の中から抽選で、登壇ブランドよりプレゼントを進呈します。
■参加申込
参加無料・事前登録制（定員100名）以下よりお申し込みください。
■お問い合わせ先
MIKATA株式会社 カンファレンス運営事務局
MAIL： conference@mikata.group