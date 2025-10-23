日本のエンターテインメントを羽田空港から世界へ発信するプロジェクト！HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECTが始動！

東宝株式会社

東宝株式会社（東京都千代田区・代表取締役 松岡宏泰）、日本空港ビルデング株式会社（東京都大田区・代表取締役 田中一仁）、東京国際空港ターミナル株式会社（東京都大田区・代表取締役 赤堀正俊）は3社で連携し、日本のエンターテインメントを、羽田空港から世界へ発信する超大型プロジェクトとして、HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECTを始動します。

2024年11月に生誕70周年を迎え、さらなる拡大を続ける「ゴジラ」。その新たな挑戦の舞台は、国内外から多くの人々が訪れ、日本の文化と伝統の発信拠点でもある日本の空の玄関口羽田空港。2025年12月、第3ターミナル3階出発ロビーに、全長約40m、高さ約9mの超巨大ゴジラが登場します。ここでしか見ることのできない、圧倒的スケールのゴジラが、空港を訪れるすべての人を出迎えます。

■羽田空港第3ターミナル出発ロビー「ゴジラモニュメント」完成イメージパース図

さらに、2階到着ロビー階のインフォメーションカウンター上部は、歴代怪獣が描かれたグラフィックで演出します。また、同階には世界的に高い評価を得た、映画 『ゴジラ－1.0』のゴジラ立像を展示し、羽田空港に到着したすべての人を出迎えます。

2階到着ロビーインフォメーションカウンター上部完成イメージ2階到着ロビー『ゴジラ－1.0』ゴジラ立像設置イメージ

本プロジェクトは、「日本を訪れるすべての人々をゴジラが出迎え、そして、日本を出発する際にはゴジラが見送る」をテーマに、日本発の世界的アイコンである「ゴジラ」が、エンターテインメントの力で”旅の入口と出口”をつなぐ、かつてない空港体験を創出します。

到着では“ようこそ”を、出発では“また会おう”を。

観光体験と日本文化の魅力を融合させ、記憶に残る旅の序章と終章を演出します。

設置場所

羽田空港 第3ターミナル ３階出発ロビー階、および2階到着ロビー階

公開期間

2025年12月下旬完成予定～2026年12月下旬（予定）

特徴

・世界で唯一、初代ゴジラをベースに羽田空港第3ターミナル出発ロビーのためだけに制作された、全長約40m、高さ約9m圧倒的なスケールと存在感。

・到着・出発の動線に寄り添う演出で、旅の高揚と余韻を創出。

・日本文化・観光の発信拠点としての羽田空港ならではの体験価値を提供。

TM & (C) TOHO CO., LTD.