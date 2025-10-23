『クリアターン』から 皮脂トラブル・毛穴対策の「アゼライン酸 CICA ケアマスク」を 2025 年 11 月 21 日より順次発売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、スキンケアブランド『クリアターン』から、皮脂トラブルや毛穴目立ちをケアする「アゼライン酸 CICA ケアマスク」（１品目1 品種、 ノープリントプライス）を、2025 年 11 月 21 日より全国の量販店・ドラッグストアを中心に順次発売します。

◇クリアターン公式サイト https://www.kosecosmeport.co.jp/clearturn

■開発の背景

近年、化粧品市場ではシートマスクの人気が再び高まっており、特にコストパフォーマンスの高い大容量タイプは、日常的なスキンケアのアイテムとしてさらなる人気を集めています。 これまで肌悩みに応じてさまざまなシートマスクを販売している『クリアターン』の大容量タイプから、今回は アゼライン酸を配合したオールインワンマスクを発売します。 皮脂のベタつきやニキビ跡の気になるあれがちな乾燥肌も、キメ細かな肌へみちびきます。また毛穴の詰 まりやざらつきのケアにも役立ち、なめらかなお肌へのお手伝いをします。 1 枚で化粧水・収れん・美容液・乳液・パックの 5 役を果たすオールインワンのシートマスクが 40 枚入っている大容量の商品です。お手軽にトレンドの成分を取り入れたデイリーケアが叶えられます。

■商品特長

１. アゼライン酸＋ツボクサエキス配合の大容量マスク

皮脂のベタつき・ニキビ跡の気になるあれがちな乾燥肌も、キメ細かな肌へ。

※ピリドキシン HCL GL はグリセリンです。

２. やわらかさと密着感を兼ね備えたなめらかシート

極細繊維を使ったシートで肌をやさしく包み込みます。

100％バイオマス由来のシートマスクで、環境に配慮した素材です。

３. 日々のお手入れの中に取り入れやすい、たっぷり 40 枚入

袋の上部にチャックがついており、中にはたっぷり 40 枚のシートマスクが入っています。毎日の化粧水代わりや朝のお手入れにも使えます。

【1 枚でスキンケア完了 １枚５役：化粧水＋収れん＋美容液＋乳液＋パック】

■『クリアターン』について

1998 年にデビューした、シートマスクブランドです。「高品質な美容液や、独自のスキンケア技術」と「素材、フィット感にこだわったシート」の相性を大切にし、肌状態や悩み、使用シーンに合わせて豊富なラインナップ を取り揃えています。世界 11 の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、 マレーシア、インドネシア、ベトナム）で展開しています。

2025 年 11 月 21 日 順次発売

『クリアターン』 新商品 (1 品目 1 品種)

■『コーセーコスメポート』について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64425/table/324_1_7d9e74ab594e78689cb7b232458a06d7.jpg?v=202510230327 ]

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーが 100％出資するグループ会社でお客さまが 手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しい チャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

