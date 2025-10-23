HUF WINTER 2025 COLLECTION

株式会社TSIホールディングス

HUF WINTER 25は、クリエイティブな一貫性と機能性を両立させながら、新たな視点でデザインを磨き上げました。基本となるグラフィックとアイテムにフォーカスし、アースカラー、精巧なパターン、デジタルプリントを定番シルエットに融合しています。トップスからボトムスまで、今シーズンは新作ジャケット、グラフィックTシャツ、ホリデーアクセサリー、そして過去最大規模のパンツセレクションで愛されるスタイルを洗練させています。

シーズンの始まりは、ティム・バートン監督によるひねりの効いたホリデーストーリーへの特別なオマージュからスタート。HUFのフィルターを通して表現されたディズニー『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』は、愛すべきジャック・スケリントンの活躍を、映画初公開時の日本版プロモーションポスターをモチーフに、ハイコントラストなグラフィックとアートワークで表現しています。

防寒性能に優れたWorldwide Clothiers Cupsule Collectionや、Arctic Plantlife(R)、Gift Bearのグラフィックを多用したスペシャルなHome For the Holidays Capsule、さらに新しいパンツラインとして「Kinda Loose (カインダ・ルース)」と「Basic Ass (ベーシック・アス)」という2つの新シルエットのパンツを展開し、ワークウェアとクラシックデニムの要素を取り入れつつ、現代的なフィット感へと進化させています。

今シーズンのキーアイテムを引き立てるアクセサリーは、ホリデー感を反映した新作カスタムジュエリーやユーモアあふれるギフトアイテムなど、ホリデーシーズンらしいラインナップで登場します。

WINTER 25は、HUF Storesにて10月24日(金)10:00 より、 HUF Worldwide JP にて 10月24日(金)12:00より発売いたします。

https://www.hufworldwide.jp/

HUF ［ハフ］

2002年にプロスケートボーダーのキース・ハフナゲルによって設立されたHUF Worldwideは、スケートボーディングとストリートカルチャーのスピリットを取り入れたプレミアムアパレルブランドであり、今では世界的に最もリスペクトされるパイオニア的なライフスタイルブランドの一つへと成長を遂げてきた。そしてアーティスト、デザイナー、フォトグラファー、ミュージシャンといった型破りなテイストメーカー達とのコラボレーションを展開し、多彩なスケートボーダーやアンバサダー達のホーム的存在になっている。アメリカ、日本を中心に世界各国で展開中。

https://www.hufworldwide.jp/ext/about.html

▼本件に関するお問い合わせ▼

株式会社TSIホールディングス 財務広報IR室

TEL.03-5785-6412

https://tsi-holdings.com

▼HUFに関するお問い合わせ▼

HUF JAPAN

TEL. 0548-24-1250

http://www.hufworldwide.jp/