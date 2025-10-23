新 重要文化財指定「霊憲候簿」を期間限定特別公開！

独立行政法人国立公文書館

『霊憲候簿』（れいけんこうぼ）は、江戸時代の天文観測記録です。

独立行政法人国立公文書館（所在地：東京都千代田区、館長：鎌田 薫）が所蔵するこの資料が、令和７年９月２６日付けで国の重要文化財に新たに指定されました。

これを記念し、東京文化財ウィーク２０２５（東京都教育委員会主催）の特別公開事業の開催期間を含む１０月２５日（土）から１１月７日（金）までの間、『霊憲候簿』の原本を特別に展示いたします。

開催中の企画展『世界へのまなざし―江戸時代の海外知識―』で展示中の３点の国指定重要文化財と合わせて、この機会に、ぜひ実物をご覧ください。

新 重要文化財『霊憲候簿』（令和７年９月２６日 指定）

天文方の渋川景佑（かげすけ）が、江戸幕府の命で作成した天文観測記録です。

観測は天保９年（１８３８）１１月に始まり、安政元年（１８５４）まで１７年間続けられました。

天保１０年８月１日に観測された金環日食の記録や、江戸に３尺（約９０ｃｍ）の大雪が降ったといわれる天保１２年１２月１７日の気象データも見ることができます。

日本の天文暦学史、気象史にとって貴重な資料です。

今回は、全２０２冊のうち「附言巻１」より「星測」の挿絵部分を展示します。

企画展で展示中の重要文化財

『北夷分界余話』（「間宮林蔵北蝦夷等見分関係記録」）

『北夷分界余話』（ほくいぶんかいよわ）は、間宮林蔵（１７７５-１８４４）のカラフト調査について、林蔵が口述したものを松前奉行所同心・村上貞助（１７８０-１８４６）が、編集・筆録したものです。彩色図９６図を用いてカラフトアイヌの人々の生活が忠実に描かれている、カラフトの地誌・民俗誌です。『東韃地方紀行』（とうだつちほうきこう）、『北蝦夷島地図』（きたえぞとうちず）とともに「間宮林蔵北蝦夷等見分関係記録」として平成３年（１９９１）に国の重要文化財に指定されました。

※本資料は、資料保存のため、展示替え（ページ替え）を行います。掲載画像のページの展示期間は、１０月２４日（金）から１１月４日（火）までです。

『御書物方日記』（「江戸幕府書物方関係資料」）

『御書物方日記』（ごしょもつかたにっき）は、紅葉山文庫を管理する書物奉行が作成した約１５０年間の業務記録です。記述の内容は、蔵書の管理・出納、目録類の編纂など多岐にわたります。「江戸幕府書物方関係資料」として平成３０年（２０１８）に国の重要文化財に指定されました。

画像は、享保７年（１７２２）に長崎経由で中国から輸入された清国の法律書『大清会典』（だいしんかいてん）１４１冊の出納記事です。

『阿蘭陀本草和解』

『阿蘭陀本草和解』（おらんだほんぞうわげ）は、吉宗の命令を受け、幕府の医官で本草学者でもあった野呂元丈（１６９３-１７６１）が紅葉山文庫所蔵のヨンストンの動物書『動物図説』と、ドドネウスの植物書『草木誌』を抄訳したものです。薬草のオランダ名、ラテン名、和名や効能などが記されています。平成１１年（１９９９）に国の重要文化財に指定されました。

【『霊憲候簿』特別展示 開催概要】

開催期間 ：令和７年１０月２５日（土）～１１月７日（金） （期間中無休）

開催時間 ：午前９時１５分～午後５時００分

開催地 ：国立公文書館 東京本館１階展示ホール

〒１０２-００９１ 東京都千代田区北の丸公園３-２

アクセス ：東京メトロ東西線 竹橋駅下車 １ｂ出口 徒歩５分

国立公文書館ＨＰ：https://www.archives.go.jp/exhibition/

東京文化財ウィーク情報（東京都ＨＰ）：https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/sesaku/week.html