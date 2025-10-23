第5回 サステナブル マテリアル展（11/12～14）に出展します！
第一工業製薬（本社:京都市南区、代表取締役社長:山路直貴）は、11月12日（水）～14日（金）に幕張メッセで開催される「第5回 サステナブル マテリアル展」に出展します。
当社が研究を進めている新たな材料を中心とした4つのカテゴリーの18アイテムを展示します。サステナブル社会へ貢献する当社の技術をご紹介いたします。当社ブースへぜひお立ち寄りください。みなさまのご来場を心よりお待ちしております。
【出展概要】
- 展示会名 第5回 サステナブル マテリアル展
入場ご登録URL
https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1479291257866307-YGW
- 期 間 2025年11月12日（水）～14日（金）10:00～18:00 (最終日のみ17:00まで)
- 場 所 幕張メッセ（千葉市美浜区中瀬2-1） 展示ホール5 小間番号29‐32
- 展示内容 「エネルギー」、「天然原料」、「ライフ＆ヘルスケア」、「環境対応」の4つの
カテゴリー、18アイテムを展示します。
【当社ブース位置】
「展示ホール5出入口」より直進し、3つめの通りの角（小間番号29‐32）
【展示アイテム】
エネルギー
- LiB向け溶剤系ポリイミド ～エレクセル(R)EPI～ <高容量化による脱炭素社会への貢献>
- CNT分散液～エレクセル(R)PCCシリーズ～ <エネルギーの効率的利用により環境負荷を軽減>
- UV硬化型 基板コーティング剤 <加熱不要でカーボンニュートラルに貢献>
- 高Tg・低線膨張UV硬化樹脂 <短時間硬化による生産性向上>
- 低粘度＆高硬度 ～多官能特殊モノマー～
- 光・オンデマンド有機合成による高活性物質合成 <光ものづくりでサステナブルな化学品合成>
天然原料
- バイオベースの樹脂改質用添加剤 <変性バリエーションで幅広い機能付与>
- TRIBIO (R) <ポリ乳酸の耐熱、耐衝撃性改善>
- レオクリスタ(R)
- 熱可塑パルプ・難燃パルプ <セルロース素材で循環型社会に貢献>
ライフ＆ヘルスケア
- セロオリゴ糖 <自然の力で地球に優しいものづくり>
- 抗バイオフィルム化水系ウレタンコーティング材 <溶剤フリーで人と環境に優しい>
- CNF磁性粒子 <環境に配慮した診断薬材料>
- 受託製造事業 <天然物原料の水溶化・抽出エキス粉末加工 >
環境対応
- 産業用洗浄剤 ～DKビークリヤ シリーズ～ <低濃度でも高洗浄力、環境負荷を軽減>
- エアーケム(R)（臭気中和消臭剤） < DKSにおいテクノロジー >
- 有機フッ素化合物 (PFAS) 規制に対応
<帯電防止剤用イオン液体～エレクセル(R) AS, MP, GRシリーズ～>
- 深共晶溶媒 ～エレクセル(R) DEシリーズ～ <次世代の環境調和型溶媒>
第一工業製薬は、1909年の創業以来、基盤となる界面制御技術を軸に、多種多様な分野・用途に高付加価値な製品や技術を提供してきました。
当社は2025年4月より、5カ年の中期経営計画「SMART 2030」をスタートしました。本中計では、「ユニ・トップ」「サステナビリティ」「チャレンジ」の3つの理念を掲げました。
本展示会では、持続可能な社会の実現（＝サステナビリティ）に向けて、当社が研究開発を進める新たな材料（＝ユニ・トップ）をご紹介します。当社は、未来に向けて挑戦（＝チャレンジ）し続ける企業として、お客さまの発展に貢献します。
※ユニ・トップとは？
「規模を追わず独自性でトップになる」という当社の戦略です。UniqueとTopを掛け合わせた言葉で、 技術・品質・サービス含めて総合提案力でお客さまに選ばれる企業をめざしています。
【本リリースについてのお問い合わせ先】
第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部
TEL.075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp
〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町48番地2