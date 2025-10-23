第5回 サステナブル マテリアル展（11/12～14）に出展します！

天然原料

ライフ＆ヘルスケア

環境対応

第一工業製薬は、1909年の創業以来、基盤となる界面制御技術を軸に、多種多様な分野・用途に高付加価値な製品や技術を提供してきました。

当社は2025年4月より、5カ年の中期経営計画「SMART 2030」をスタートしました。本中計では、「ユニ・トップ」「サステナビリティ」「チャレンジ」の3つの理念を掲げました。

本展示会では、持続可能な社会の実現（＝サステナビリティ）に向けて、当社が研究開発を進める新たな材料（＝ユニ・トップ）をご紹介します。当社は、未来に向けて挑戦（＝チャレンジ）し続ける企業として、お客さまの発展に貢献します。

※ユニ・トップとは？

「規模を追わず独自性でトップになる」という当社の戦略です。UniqueとTopを掛け合わせた言葉で、 技術・品質・サービス含めて総合提案力でお客さまに選ばれる企業をめざしています。

【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

TEL.075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町48番地2