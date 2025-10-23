【アロフト東京銀座】音楽とともに楽しむ、心躍るホリデーシーズンをクリスマスダイニング2025

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナル傘下の次世代型ライフスタイルホテル、アロフト東京銀座では、2025年12月1日（月）より館内のレストラン＆バーにてクリスマス期間限定メニューをご提供いたします。

アロフトならではの音楽とデザインが融合した空間で、心躍るひとときをお過ごしください。

「The WAREHOUSE」 クリスマスディナーコース

カジュアルでスタイリッシュな空間で、大切な人との過ごす特別な夜には、一皿ごとに旬のフルーツを巧みに取り入れたシェフ渾身のコース料理を。酸味・甘味・香りが織りなす冬ならではの味わいが、感性を心地よく刺激します。さらに、12月24日（水）と25日（木）は、生演奏がディナータイムをより華やかに彩ります。

- 期間：2025年12月20日（土）～12月27日（土）- 時間：18:00～22:00（L.O. 21:00）- 料金：全5品コース 10,000円（税サ込）、全6品コース 11,300円（税サ込）- 場所：The WAREHOUSE（2F）- 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/aloft-tokyo-ginza/reserve

「The WAREHOUSE」 クリスマスランチブッフェ

人気のサラダバーに加え、クリスマス限定のメインディッシュが登場。30種類以上の新鮮な野菜と、シェフ特製のデリで彩るランチタイムは、ヘルシーかつ華やかに。

- 期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）- 時間：平日ランチ 11：30～15：30（L.O.14：00）、土日祝ランチ 11：30～16：30（L.O.15：00）- 料金：2,950円（税サ込）から- 場所：The WAREHOUSE（2F）- 予約サイト：https://www.tablecheck.com/shops/aloft-tokyo-ginza/reserve

「W XYZ Bar 」クリスマスカクテル

ホリデー気分を盛り上げる、華やかな2種のオリジナルカクテルが登場。ポインセチアをイメージした赤いカクテルと、デザート感覚で楽しめるスイートな一杯をご用意。シグネチャーミュージックプログラム「Live@Aloft」では、生バンドによるライブパフォーマンスも開催。音楽とともに、心温まる夜をお楽しみください。

● 期間：2025年12月1日（月）～12月31日（水）

● 時間：平日 18：00～24：00、土日 15：00～24：00

● 料金：2,200円（税サ込）

● 場所：W XYZ Bar（1F）

● 「Live@Aloft」開催日時：毎週火曜日・金曜・土曜日 21：00～/22：15～（各回45分予定）※12月24日（水）、25日（木）は特別開催となります。詳細はホテル公式サイトよりご確認ください。

【アロフトホテルについて】

音楽やアートを愛する人のためのブランド、アロフトホテルは、現在世界で29の国と地域に240軒以上のライフスタイルホテルを展開しています。アロフトは、「Different. By Design」というブランドフィロソフィを持ち、個性、色、音楽へのこだわり、そしてそれらが生み出す文化を、情報感度の高い次世代の旅行者に向けて発信しています。中でも注目を集めているのは、ホテルの中での活気溢れるソーシャルシーンや、新進気鋭のアーティストをフィーチャーするシグネチャーミュージックプログラム「Live@Aloft」。アロフトならではのW XYZ(R) Bar、Re:MIX(SM)ラウンジ、テイクアウトのRe:Fuel by Aloft(SM)などのサービスについての詳細はhttps://aloft-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧ください。(https://aloft-hotels.marriott.com/ja-JP/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

ウェブサイト：https://www.marriott.com/hotels/travel/tyoal-aloft-tokyo-ginza/

Instagram：https://www.instagram.com/alofttokyoginza/