【emmi】ららぽーとTOKYO-BAY店がニューオープン！ブランドコンセプトの″クリアモード″を体現したサステナブル店装　限定アイテムの発売やノベルティのプレゼントも！〈10月31日(金)＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド 「emmi（エミ）」は、2025年10月31日(金)にemmi ららぽーとTOKYO-BAY店をオープンいたします。オープンを記念した限定アイテムやオープンノベルティをラインアップしております。

“クリアモード ’'をブランドコンセプトに掲げるemmi より、環境に配慮したクリーンな素材を多用する‘‘サステナブルコンセプトストア’'が誕生。

卵の殻からできたペイント、古材や端材など、自然から生まれたマテリアルをベースに、環境へ配慮した再生ガラスや 100%リサイクルプラスチック、廃漁具と海洋ゴミをアップサイクルしたタイルなど、瑞々しくクリアに生まれ変わったリサイクル素材をちりばめ、ブランドコンセプトである‘‘クリアモード’'を体現する内装に。店内は白を貴重としたニュアンスカラーにブルーが差し色となり、サンドベージュやグレーをベースに、柔らかい木目のテーブルやテラゾータイル、大理石などが並びます。柔らかな光に包まれた空間は、ギャラリーやアトリエを紡彿とさせる静謐な空気感を持ち合わせ、 emmiのクリアモードなファッションを引き立たせます。

・置き式ハンガーラックのベース：国産のリサイクルプラスチック(https://remare.jp/materials)

・フィッティングルームの巾木の「amuca(R) タイル」：使い終えた漁網や海洋ごみを原料にしたアップサイクルタイルは、耐久性と美しさを兼ね備えたアイテム。製造工程で焼成しないためCO2を大幅に削減する他、漁網ならではの風合いや質感を大切にすることで環境への優しさとデザイン性を両立

・壁面塗装：卵の殻から作られたエコ素材”エッグペイント”を使用

・木のテーブル：古材を加工して制作

・ガラス什器：クリスタルブリック(環境への配慮と資源の有効活用のため、再生ガラスを約30%使用した素材)

・スツール：石油産業から出る廃棄物を元にした樹脂を使用

▪店舗情報▪

2025年10月31日(金)オープン

emmi ららぽーとTOKYO-BAY店

所在地:〒273-8530

千葉県船橋市浜町 2-1-1 北館 1階 10302

電話番号:047-401-9911

営業時間:9:00-20:00 ※土日祝日は21:00まで営業

※オープン以前の電話注文期間外のお電話はご対応いたしかねます。

- OPEN LIMITED ITEMS

オープンを記念した限定アイテムをご用意しております。

オーバーサイズながらもシンプルなシルエットで大人のカジュアルスタイルを叶えるニットプルオーバーと、ドラマチックに広がるAラインスカートのセットアイテム。トップスは裾がドロスト仕様になっており、ゆるっとしたシルエットから絞ってメリハリのある着こなしまで、バリエーションが楽しめます。

【オープン店舗限定】プルオーバー×ティアードスカートセット

31,900yen

col:WHT,BLK

size:0,1

表地に水を滑らせて雨をよける撥水ファブリック『MINO TECH(ミノテック)』を使用。内側には地球に優しいリサイクルダウンを贅沢に使用し、高さのある首元とボリュームたっぷりのフォルムに仕上げました。袖口のemmiロゴがポイントです。トレンドの深みのあるブラウンはオンライン/オープン店舗限定カラーです。

【販路限定】クロップドフォルムダウン

31,900yen

col:BRW(オンラインストア/オープン店舗限定カラー)

size:F

- RECOMMENDED ITEM

emmi×PUMA別注スニーカーを発売いたします。

今シーズンより登場する新モデルPUMA SPEEDCAT PLUSを別注。アッパーは、クラシックなレーシングスタイルを受け継ぎながらも、軽快感のあるキルティングステッチを施したナイロンと上質なレザーのコンビネーションにアップグレードしています。今回のコラボレーションでは、マットなスエードのブラウンに光沢のあるブルーの掛け合わせをキーカラーに、キャットロゴのブラックや、インソールのアイボリーなどベーシックカラーも組み合わせ、トレンドを押さえながらも、幅広いシーンに着用できるモデルに仕上げました。

【emmi×PUMA】SPEEDCAT PLUS

18,700yen

size:22.5-25cm

※emmi全国直営店で10月30日(木)発売

emmi×PUMA SPECIAL CUSTOMIZE EVENT

オープンを記念したスペシャルカスタマイズイベントを開催いたします。

期間中、PUMAのシューズをお買い上げの方はお好きなパーツを選んでシューズカスタムをお楽しみいただけます。

期間：10月31日(金)～11月3日(月)

※パーツはお一人様5つまでとさせていただきます。

※パーツが無くなり次第終了となります。

※混雑時はお待ちいただく場合がございます。

※内容は予告なく変更する場合がございます。

- NOVELTY

ららぽーとTOKYO-BAY店のオープンを記念したノベルティをご用意しております。

税込30,000円以上お買い上げのお客様に、中綿入りナイロンサコッシュをプレゼント。

ダウンアウターをイメージしたふんわりとした素材のサコッシュ。コード紐とアジャスターディテールがスポーティーながら小ぶりなサイズ感でデイリーユースにぴったり。

col: WHT,LBLU,BLK

※無くなり次第終了となります。

- 事前電話注文サービス

下記の日程で電話注文を承ります。

電話受付時間

日程：10月27日(月)・28日(火)

時間：12:00～14:00/16:30～17:30

電話番号：047-401-9911

※上記日程以外のお電話は承りかねます。

※お取り置きは10月31日(金)～11月3日(月)の店頭受け取り分のみ受付いたします。

※eコレクトは11月4日(火)以降にお届け予定です。

MAポイント一律10%キャンペーン

期間：10月31日(金)～11月3日(月)

※一部対象外商品がございます。

- emmi(エミ)

クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなウェルネス&トレーニングウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/



【Instagraｍ】

＠emmi.jp＜ https://www.instagram.com/emmi.jp/ ＞



【emmi Official X】

https://x.com/sneakersbyemmi?s=21