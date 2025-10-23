駅を利用されるお客さまの利便性向上を目指し、多機能ロッカー「マルチエキューブ」を田園都市線渋谷駅含む東急線４駅に導入します

株式会社ＪＲ東日本スマートロジスティクス

東急株式会社（以下、「東急」）は、駅をご利用されるお客さまの利便性向上を目的に、多機能ロッカー「マルチエキューブ」を東急線４駅（渋谷駅、駒沢大学駅、武蔵小杉駅、大岡山駅）に設置します。渋谷駅での２０２５年１０月２４日（金）の設置を皮切りに、順次導入を進めていきます。

多機能ロッカー「マルチエキューブ」は、株式会社ＪＲ東日本スマートロジスティクスが開発した次世代型のロッカーで、通常の預入利用はもちろん、「マルチエキューブＷＥＢサイト」から事前予約も可能です。渋谷駅では２３区内および浦安市内の宿泊先ホテルへの荷物の当日配送が可能な「ロッカーホテル即配サービス」を１０月２５日（土）以降にスタートし、手ぶら観光を推進します。また武蔵小杉駅においては地域・社会のインフラである駅でニーズの高い荷物の受取・配送サービスを順次提供し、さらなる利便性の向上を図ります。

これまで東急は、駅構内を中心にコインロッカーの設置を推進してきましたが、近年ではＥＣの拡大や観光需要の回復、そしてアフターコロナにおける生活様式の変化に伴い、荷物の預入にとどまらず、受取や発送といった多様なニーズが高まっています。こうした社会的背景を踏まえ、より利便性の高いロッカーサービスの提供を目指します。

また、観光客による手荷物の預入や、ホテルへのキャリーケース配送によるスムーズな観光体験創出など、駅を起点とした新たなサービス体験の提供にも繋げます。

さらに、物流業界では、再配達削減やドライバーの労働環境改善といった課題への対応が求められています。「マルチエキューブ」は、駅での荷物受取を可能にすることで、配送の効率化にも寄与し、環境負荷の低減や持続可能な物流ネットワークの構築にも貢献することができます。

東急では、「基盤事業」と「付加価値創出事業」をかけ合わせる「地域コングロマリット経営」を推進しており、「マルチエキューブ」の導入を通じ、駅を単なる通過点ではなく、地域の生活を支えるプラットフォームとして進化させることを目指しています。今後も、駅を拠点に多様なサービスが生まれ、人・モノ・情報が循環するエリアづくりを進めていきます。

■設置概要

※１ 営業開始日は変更になる場合があります。

また一部機能については準備が整い次第、開始となります。

※２ 利用料金は変更になる場合があります。利用料金は１日単位で加算されます。

※３ 一般会員の場合（プレミアム会員はそれぞれ５００円割引となります）

利用料金は変更になる場合があります。金額は税込みです。

※４ 「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■マルチエキューブの機能について

マルチエキューブでは「予約」「預入」「受取」「発送」の４つの機能を一台でご利用いただけます。目的に応じロッカーを使い分けいただく必要がなくなり、お客さまの身近な駅のマルチエキューブ一台でシームレスなご利用が可能です。また、お客さまの操作時を除いて、扉は常時施錠しているため、お客さまには安心・安全にロッカーをご利用いただけます。

■マルチエキューブＷＥＢサイトと発送サービスについて

マルチエキューブＷＥＢサイトは、ダウンロード不要のＷＥＢサービスです。空きロッカーの検索ができるほか、利用料に加えて予約料（５００円）をお支払いいただくことでロッカーの予約が可能です。月額５００円をお支払いいただければ、予約料が１ヶ月間不要となるプレミアム会員制度もあります。

また、マルチエキューブＷＥＢサイトにてご予約いただき、対象のロッカーに荷物を預け入れていただくことで、ご自宅などの指定住所へお届けするサービス、ご宿泊先のホテルに当日中にお届けするサービスもご利用いただけます。※対象は一部マルチエキューブとなります。

■ロッカーホテル即配サービスについて

マルチエキューブＷＥＢサイトにてご予約いただき、対象のロッカーに荷物を預け入れていただくと当日にご指定いただいたホテルで受け取れるサービスです。