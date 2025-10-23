QBBと「パンとエスプレッソと」が初コラボレーション！QBBチーズデザート６P新商品で「1ピースの、しあわせ」をお届けします

写真拡大 (全7枚)

六甲バター株式会社

　六甲バター株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長兼CEO：塚本浩康）は、2025年11月15日（土）より、株式会社日と々と（東京都渋谷区神宮前/代表取締役 山本拓三）の運営するベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」と初コラボレーションし、合計17,500名様へ「QBBチーズデザート6P キャラメルナッツショコラ」1ピースをプレゼントします。



QBB × パンとエスプレッソと



▷ 17,500名様へQBBチーズデザート６Pで癒しのひと時をお届け

QBBチーズデザート6P キャラメルナッツショコラ

　2025年9月1日発売の「QBBチーズデザート6P キャラメルナッツショコラ」は、北海道生キャラメル・ガーナ産カカオマス等の素材とクリームチーズの絶妙なハーモニー、生チョコのようななめらかなくちどけをお楽しみいただける商品です。



　今回のコラボレーションでは、そんな「QBBチーズデザート6P キャラメルナッツショコラ」を全国5店舗の「パンとエスプレッソと」でドリンクを注文の方、計17,500人を対象にプレゼント。「パンとエスプレッソと」こだわりのドリンクと合わせて、1ピース配布いたします。






　QBBは本コラボレーションでのQBBチーズデザート６P喫食体験を通して、皆様へより一層の「1ピースの、しあわせ」をご提供するとともに、健康で明るく楽しい食文化を提供し社会に一層貢献してまいります。




▷ QBB × パンとエスプレッソと　～ コラボレーション情報について ～

実施期間：2025年11月15日（土） ～ 12月12日（金）


実施店舗：・パンとエスプレッソと（表参道）


　　　　　　※2025年10月29日（水）の1日限定で同内容を先行実施


　　　　　・パンとエスプレッソと花束を（海老名）


　　　　　・パンとエスプレッソと南森町交差点


　　　　　・パンとエスプレッソと嵐山庭園『エスプレッソと』


　　　　　・パンとエスプレッソと千葉公園


　　　　　　計 5店舗


実施内容：対象店舗でドリンク注文の方へ、「QBBチーズデザート6Pキャラメルナッツショコラ」


　　　　　1ピースをプレゼント



パンとエスプレッソと（表参道）



▷ 株式会社日と々と　会社概要

パンとコーヒー。


一日一日味わうものだからこそ、素材やクオリティにまっすぐ拘ります。


同じ日の連続じゃつまらない、一度きりの「一日」を大切にしたい、との想いを込めています。






会社名　：株式会社日と々と


代表者　：山本拓三


所在地　：東京都渋谷区神宮前3-9-3


事業内容：飲食店の企画、運営


HP　　 ：http://www.bread-espresso.jp/





▷ 「QBBチーズデザート6P キャラメルナッツショコラ」商品情報



QBBチーズデザート6P キャラメルナッツショコラ

　北海道生キャラメルとカカオマスの絶妙なハーモニー。生チョコのようななめらかなくちどけをお楽しみいただけます。



販売期間　　：2025年9月1日(月) ～ 2026年2月末


内容量　　　：90g


希望小売価格：380円(税抜)


賞味期間　　：180日


発売エリア　：全国





・POINT１　～ キャラメルとカカオの絶妙なハーモニー ～


　やさしい甘さの北海道生キャラメルと、ちょっぴりビターなガーナ産カカオマスを配合。


　生チョコのようななめらかなくちどけをお楽しみいただけます。


・POINT２　～ 香ばしいアーモンドのアクセント ～


　クラッシュした皮付きのローストしたアーモンドを入れることで、香ばしい風味とザクザク


　した触感がアクセントを生み出しています。


・POINT３　～ チョコレートより低糖質 ～


　チョコのような満足感があるのにクリームチーズを主原料としているため、チョコレート


　よりも低糖質に仕上げました。


　※日本食品標準成分表（八訂）増補2023年ミルクチョコレート比





▷『QBB チーズデザート6P』について

QBBチーズデザート6P 商品一覧

　クリームチーズをベースに季節のフルーツや厳選素材とのハーモニーをデザート感覚でお楽しみいただけます。


　売り上げ・販売個数ともに年々増加しており、売り上げ成長率は直近5年間で約1.3倍。販売個数も2021年に2000万個を突破し、2009年の販売開始以来、倍増しています。


＊ (株)インテージ SCI チーズデザート６Pタイプ市場 2024年1月～12月 購買金額シェア



▼商品ラインナップ


・通期品


　マダガスカルバニラ、瀬戸内レモン、ラムレーズン、ブルーベリー


・2025年9月新商品


　キャラメルナッツショコラ


・2025年秋冬季節限定品


　フランボワーズ＆ライチ～ローズの香り～、


　神戸産シャルドネ、熊本県産和栗、福岡県産あまおう(R)苺




QBBチーズデザート6P ブランドサイト：https://www.qbb.co.jp/lp/cheesedessertkobara




▷ 会社情報

会社名　： 六甲バター株式会社


代表者　： 代表取締役社長兼CEO　塚本浩康


所在地　： 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号


設立　　： 1948年12月13日


事業内容： チーズ等の製造販売、ナッツ等の販売


TEL　　： 078-231-4681(代表)　


FAX　　： 078-231-4678


HP　　 ： https://www.qbb.co.jp/







本資料の情報は発表時点でのものです。予告なく内容を変更する場合があります。