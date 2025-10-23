新卒採用イベント「Neo活2025」第4回を12月13日（金）に開催！

株式会社Neo Platform

株式会社Neo Platform（本社：福岡県久留米市、代表取締役社長：中吉憲聖）は、学生と中小企業がリアルに交流できる新卒採用イベント「Neo活2025」を2025年12月13日（金）に開催いたします。

学生と企業が“本音で語り合える”少人数制のイベントとして好評を博しており、第4回となる今回は【出展企業6社】を募集します。過去の参加学生は累計60名を超え、すでに内定実績も生まれている注目のイベントです。

昨年11月開催 第1回「Neo活2024」■背景

福岡の中小企業では「採用広報の難しさ」や「学生との接点不足」が課題となっています。大手ナビサイトでは伝わりにくい企業の魅力を、リアルな出会いを通して学生に届けたい。

そんな想いから生まれたのが、福岡発の新卒採用イベント「Neo活」です。

■Neo活とは

「Neo活」は、学生と企業が1テーブルで向き合い、カジュアルに語り合う“座談会型”の就活イベントです。一方的な企業説明ではなく、学生の価値観や想いに耳を傾ける双方向のコミュニケーションを重視しています。

学生は複数の企業と交流しながら、自分に合った会社や働き方を発見。企業にとっても、“等身大の学生”と出会える場として高い評価を得ています。

■これまでの実績

開催回数：第3回まで実施

参加企業数：累計30社以上

学生参加者数：累計60名以上

内定実績あり（イベントをきっかけに採用に至った事例も）

満足度アンケート：学生・企業ともに90％以上が「また参加したい」と回答

■第4回開催概要

日時：2025年12月13日（金）13:00～19:00

会場：福岡市内（詳細は出展企業に別途ご案内）

出展企業数：6社限定

対象学生：福岡県内の大学2,3年生30名以上

主催：株式会社Neo Platform

■出展企業のメリット

・SNS（Instagramなど）と連動した学生へのリーチ拡大

・イベント後も続く「おしごと図鑑Neo」でのPR掲載

・学生との深い対話による採用マッチングの向上

・採用コストを抑えつつ、リアルな魅力を伝えられる

■今後の展望

今後は、福岡県内の大学との連携強化や、地方企業と都市部学生をつなぐオンライン企画なども構想中です。

NeoPlatformは「学生と企業の“本当の出会い”を創る」を理念に、地域採用の新しい形を提案し続けてまいります。

昨年開催 学生×企業の座談会イベント

株式会社Neo Platform

会社名：株式会社NeoPlatform

所在地：福岡県福岡市中央区大名１丁目3-30 ボン大文字702号

代表者：代表取締役 中吉 憲聖

事業内容：新卒採用支援事業、SNS事業、イベント事業

設立：2024年10月

公式サイト：https://neoplatform.co.jp/

公式SNS：Instagram @neoplatform_official