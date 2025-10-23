【22期連続受賞】オールインワン LPO ツール「SiTest」が ITreview Grid Award 2025 Fall にて「Leader」「High Performer」2部門同時受賞
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹）が提供するオールインワン LPO ツール 「 SiTest（サイテスト） 」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO 黒野 源太）運営の IT 製品レビュープラットフォーム 「 ITreview（アイティレビュー） 」において、2025年10月に発表された「 ITreview Grid Award 2025 Fall 」におけるヒートマップツール、AB テストツールの計2部門で「 Leader / High Performer 」を受賞いたしました。
ご利用いただいているお客様に顧客満足度、認知度ともに優れた製品であるとご評価いただいたおかげで「 ITreview Grid Award 」につきましては「 High Performer 」での選出も含め22期連続となり、今期も「ヒートマップツール部門」において最高位である「 Leader 」を獲得いたしました。
受賞部門の詳細は下記の通りです。
【受賞部門】
・ ヒートマップツール部門にて「 Leader 」受賞
・ AB テストツール部門にて「 High Performer 」受賞
今後もお客様のご期待に応えられるよう邁進してまいります。
■ ITreview Grid Award 2025 Fall について
ITreview では、ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスについて集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「 ITreview Grid（アイティレビュー グリッド）」を展開しています。
本アワードでは、ITreview に集まった約14.6万件のレビューをもとに、同一カテゴリーの中で顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「 Leader 」として表彰、バッジを発行しています。
ITreview の「 Leader 」は、既に多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号とされております。
本アワードの詳細は下記専用ページをご確認ください。
URL：https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html
SiTest の受賞カテゴリ－
ヒートマップツール：https://www.itreview.jp/categories/heat-map
AB テストツール：https://www.itreview.jp/categories/ab-test
■「 SiTest 」について
「 SiTest（サイテスト）」は100万サイト以上に導入実績を持つ、ノーコードサイト改善・ CX 改善プラットフォームです。ヒートマップ・ A/B テスト・パーソナライズ・ EFO・ポップアップ・動画接客 等、ウェブサイトの解析・改善に必要な機能をすべて搭載。
さらに LPO 専門家の知見を学習した AI が、ウェブサイトを多角的に評価、誰でも高度なサイト診断が可能です。具体的な改善施策も提示されるため、ウェブサイト上の課題点をすぐにノーコードで改善することができます。
サービスサイト：https://sitest.jp/
■ SiTest 関連プロダクト
・ステップ型 EFO（エントリーフォーム最適化）ツール「 SiTest SMART フォーム」：https://sitest.jp/lp-smartform/
・ページスピード高速化ツール「 FasTest 」：https://fastest.jp/
・スワイプ型ランディングページ作成サービス「 SwiPage 」：https://swipage.jp/
・次世代エンゲージメントソリューション「 SiTest Engage 」：https://engage.sitest.jp/lp/
■株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」テックカンパニーであることです。また、最先端の技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、顧客のマーケティング活動を支援するマーケティング DX 事業（サイト解析・改善ツール「 SiTest（サイテスト）」、インターネット広告運用代行等）、テクノロジー事業（スポーツデータ解析メディア「 SPAIA（スパイア）」、生成AI を用いた DX 開発）の2軸で幅広いサービス、プロダクトを展開しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役 CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
