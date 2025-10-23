アミューズメントメディア総合学院、LINEマンガとのコラボレーション企画 「推しを見つけ出せ！バッドロー ファンアートバトル」を開催

学校法人吉田学園

アミューズメントメディア総合学院および大阪アミューズメントメディア専門学校(本部:東京都渋谷区、理事長:吉田東吾、以下AMG)は、LINE Digital Frontier株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:高橋将峰)が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」とのコラボレーション企画「推しを見つけ出せ！バッドロー ファンアートバトル」を開催することを発表いたします。

本企画は、「第2回 LINEマンガ & AMGチーム対抗！声優発掘アフレコオーディション」に続く、LINEマンガ連載作品『コードネーム：バッドロー』を題材とした新たなコラボレーション企画として、協賛企業各社のご支援により実現いたしました。

■「推しを見つけ出せ！バッドロー ファンアートバトル」のWEBサイトURLはこちら：

https://www.amgakuin.co.jp/contents/chara/event/lmfanartbattle2025/

■「第2回 LINEマンガ & AMGチーム対抗！声優発掘アフレコオーディション」のWEBサイトURLはこちら：

https://manga.line.me/lp/event/amglm_webtoonaudition2025

【AMGの実践教育理念を体現する産学共同プロジェクト】

AMGが創立以来掲げる「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という教育理念のもと、実際の人気商業コンテンツを活用した実践的な学習機会を提供する本企画。昨年の第1回アフレコオーディションでは、合計約1,500件の動画投稿、最大60万再生を記録する動画も誕生するなど、学生たちの創造性と技術力の向上に大きく寄与しました。今回のファンアートバトルでは、声優分野に続きイラスト・デザイン分野の学生を対象に、同作品を題材とした創作活動の場を提供いたします。

本企画 協賛企業一覧（敬称略/順不同）

本企画は、クリエイター支援に積極的な企業各社にご協賛いただき、学生の創作活動をサポートしていただいております。

【『コードネーム：バッドロー』作者陣が直接審査】

今回のファンアートバトルでは、対象作品である『コードネーム：バッドロー』の制作陣も審査員として参加します。

金正賢さん（『コードネーム：バッドロー』ストーリー担当）

Lim lina さん（『コードネーム：バッドロー』作画担当）

紫蓮さん（アミューズメントメディア総合学院キャラクターデザイン学科チューター）

作者自らが学生作品を審査する貴重な機会として、参加学生にとって大きな成長の場となります。

【対象作品について】

『コードネーム：バッドロー』

組織から裏切られた年老いたキラーが若返った！誰も自分に気付かないのなら…「この俺が最強だ！」

一生を組織に捧げた伝説のキラー、バッドローは全財産を奪われ殺される悲惨な結末を迎える。しかし目覚めてみると年老いて病に蝕まれた体は数十年前の若かりし頃に戻った状態となっていた。彼は豊富な経験と若返った体を利用して組織に復讐することを誓うが…

【コンテスト概要】

参加対象： アミューズメントメディア総合学院および大阪アミューズメントメディア専門学校の学生

課題内容：

- 『コードネーム：バッドロー』から自分の「推しキャラクター」を選択- そのキャラクターの最も魅力的だと思う表情、仕草、名シーン、あるいは意外な一面をイラストで表現- 表現したイラストをX（旧Twitter）で投稿

審査方法： アップされたイラストの内容とエンゲージメント（いいねなどの視聴者の反応）を含め、審査員が総合的に審査。受賞者には豪華賞品をプレゼント

- グランプリ １名Wacom MovinkPad 11（DTHA116C）+賞金７万円- 準グランプリ １名EIZO 24.1型カラーマネージメントモニターColorEdge CS2400R＋キャリブレーションセンサーEX5のセット+賞金３万円- 優秀賞 ３名賞金２万円+グラフィック印刷ポイント１万円- 佳作 ４名賞金１万円グラフィック印刷ポイント５千円

【賞品・協賛企業について】

株式会社ワコム

Wacom MovinkPad 11（DTHA116C）

わずか588グラムの超軽量ボディに11.45型ディスプレイを搭載。OS搭載でPCを持ち歩く必要がなく、高いモビリティ性を実現しています。

アイデアを逃さず描きとめる「Quick drawing機能」を搭載し、充電不要のバッテリーレスペンで、いつでもすぐに創作活動が可能。マルチタッチにも対応し、直感的な操作で作業効率を高めます。

EIZO株式会社

【24.1型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2400R + キャリブレーションセンサー EX5 のセット】

EIZO株式会社は、1968年創業以来一貫して映像に携わり、医療・クリエイティブ・監視・産業分野などに向けて高品質・高機能の映像機器を開発・生産・販売しています。クリエイター向けにはカラーマネージメントモニターColorEdgeを提供。写真編集、映像制作、印刷、デザイン、3DCGなど、正確な色再現が求められるクリエイティブ業務に活用されており、プロの現場で信頼されるモニターとして、多くのクリエイターに支持されています。

チャンスメーカー株式会社

賞金20万円

チャンスメーカーはアイデアをカタチにする、ものづくりのパートナー。ノベルティグッズが制作できる「販促花子」では、アクリルキーホルダーや缶バッジなど、アニメ・イラスト系グッズも小ロットから制作OK。同人誌の印刷も対応しています。あなたの創作活動を、カタチにするチャンスを、私たちがサポートします。

株式会社グラフィック

印刷の通販(R)グラフィックで使えるポイント5万円分

印刷の通販(R)グラフィックのネット印刷サービスは、納得の品質と豊富なオプションサービスで、プロから学生まで幅広いクリエイター様にご支持をいただいております。

名刺・ポストカード・ポスター・冊子といった定番アイテムはもちろん、ステッカーやグッズプリント、最高級美術印刷ジークレーなど、幅広いラインアップを揃え、創作活動を支えるパートナーとして、ものづくりを応援しています。

【スケジュール】

10月23日： イラスト投稿

12月中旬： 結果発表

【AMGについて】

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる"即戦力"の育成を目的に、1994年に設立。2024年で開校30周年を迎えました。「産学共同・現場実践教育」を理念とし、AMGグループの制作現場でプロとして実践経験を積むことで、真の実力を身につけ就職・デビューへと導く独自の教育システムを展開しています。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

アミューズメントメディア総合学院 広報部

TEL：0120-41-4600 E-mail：info@amgakuin.co.jp

