【スマイリークレープ】秋限定で今年も登場！秋の味覚を楽しむ『贅沢シャインマスカットクレープ』2025年10月15日（水）より発売を開始

全国でホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園などのホスピタリティ事業を展開する株式会社ホスピタリティオペレーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中章生）のグループ会社である株式会社SMILE WHO’S（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中章生）が運営するクレープ専門店「スマイリークレープ」は、2025年10月15日（水）より、全国のスマイリークレープ店舗にて、昨年秋に販売し大好評をいただいた「贅沢シャインマスカットクレープ」を、今年も期間限定で販売開始いたしました。フレッシュなシャインマスカットをたっぷりと使用し、みずみずしい果実の甘みと香りを存分にお楽しみいただける贅沢な一品です。



【秋限定】商品について

フレッシュなシャインマスカットと、マスカット・オブ・アレクサンドリアの果汁を使用した特製ジェラートを組み合わせた、秋限定の贅沢なクレープです。みずみずしいシャインマスカットのジューシーな甘みと、芳醇な香りが口いっぱいに広がり、上品で爽やかな味わいをお楽しみいただけます。もちもちのクレープ生地とジェラートのなめらかさが絶妙に重なり、ひと口ごとに果実の豊かな風味が広がる、秋にぴったりのスイーツです。


■商品名　　贅沢シャインマスカットクレープ


■発売日　　2025年10月15日（水）



《販売店舗》


全国のスマイリークレープ店舗　


※一部店舗を除く


販売店舗リストはこちら


https://smileycrepe.com/shop/






『スマイリークレープ』の特徴・こだわりについて



株式会社SMILE WHO’Sが運営するクレープ専門店『スマイリークレープ』は、採れたてのみずみずしいフルーツを、水を使用せず牛乳、卵、バターで作るしっとりなめらかな食感の生地で包み込むふんわりやさしいクレープが特徴です。厳選された素材を使用し、丁寧に一枚一枚焼き上げたクレープ生地に、フルーツやアイスをボリューミーにトッピングしてご提供。フルーツや生クリームを使った定番のスイーツ系はもちろん、ホットクレープや季節限定のメニューなど、約40種類のクレープメニューをご用意しております。


