今季のAOKI人気No.1商品！疲労回復ウェアが進化中！「RECOVERY CARE＋(R)Premium」サイズバリエーション拡大！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、2024年10月より、デオドラント機能を付加したプレミアムラインの疲労回復ウェアの「RECOVERY CARE＋(R)Premium（リカバリーケアプラス(R)プレミアム）」を全店舗・ECサイトで展開しており、多くのお客様にご支持いただいております。

デオドラント機能のついたプレミアムラインの本商品から、新たにSSサイズ・3Lサイズが登場。

SS～3Lの全6サイズ展開に拡大し、さらにお客様に最適なサイズをお選びいただけるようサイズバリエーションを拡大いたしました。

AOKI公式オンラインショップ（商品ページ）：https://www.aoki-style.com/feature/recoverycareplus/

■AOKIの疲労回復ウェアが進化中！

ＡＯＫＩでは、2024年10月より多くのお客様にご好評いただいている、デオドラント機能を付加したプレミアムラインの疲労回復ウェアの「RECOVERY CARE＋(R)Premium（リカバリーケアプラス(R)プレミアム）」を全店舗・ＥＣサイトで展開しています。

従来はオールシーズン対応の長袖タイプを、S～LLの4サイズで展開しておりましたが、この度SSサイズ・3Lサイズの販売を開始。

全6サイズ展開で幅広いサイズから、より最適なアイテムをお選びいただけるよう進化いたしました。

SSサイズは、目安サイズとして身長150～160cm、3Lサイズは身長175cm以上で、男女兼用アイテムとして幅広い方々にご着用いただけます。

また、本商品はさらに快適にご着用いただけるよう、従来商品よりもパンツの股上を約4cm深く変更し、よりゆったりとしたシルエットに改良しました。

AOKIでは今後もお客様の健康を衣服でサポートできる商品の開発に力を尽くしてまいります。

商品名：RECOVERY CARE＋ (R)Premium（リカバリーケアプラス(R)プレミアム）

素材：ポリエステル75％・綿25％

カラー：黒・紺・ベージュ

サイズ：SS～3L

税込価格：9,990円

■「RECOVERY CARE＋(R)Premium（リカバリーケアプラス(R)プレミアム）」商品特長

１.一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア※1

身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミック繊維が体に輻射することで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェアです。

※1：一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣

販売名：RECOVERY CARE＋ リカバリーケアプラス プレーティング天竺

医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000029・13B1X10360000062

製造販売業者：ファーストメディカル株式会社

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-3-15オフィスアイ201

２.リラックスしてご着用いただけるゆったりシルエット

従来商品よりもパンツの股上を約4cm深くし、よりホーム＆スリープウェアとしてより快適にご着用いただけるシルエットに変更。また、コットンブレンド生地ならではの滑らかな肌触りが特長です。

男女兼用で着用いただけます。

３.デオドラント機能で気になる寝汗による臭いも軽減＆便利なポケット付き

着用時の汗や加齢臭など気になる臭いを軽減できるよう、両脇と股部分にデオドラント消臭テープを付加。また、パンツには左右と右後ろにポケットを備え付けているため、日常のちょっとしたシーンで便利にご着用いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1106-a07a93c814846514e0b1333f394a4cde.pdf