【MYTREX】骨盤底筋トレーニング機器「AQUA QUTTO（アクアキュット）」が2025年度グッドデザイン賞を受賞

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル(本社:福岡県福岡市)が展開する、美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」が、2024年8月8日（木） に発売した骨盤底筋トレーニング機器「AQUA QUTTO」において2025年度グッドデザイン賞(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞しました。

本製品は、湯舟でお尻に敷いて使うだけで、独自のEMSプログラムが目には見えない骨盤底筋を効果的かつ効率的に刺激し､簡単にトレーニングが可能｡女性には欠かせないフェムケア対策に最適な製品です。

【審査員コメント】

フェムテック市場において骨盤底筋トレーニング機器の開発がそれぞれ進む中、入浴時間にフォーカスし、ケアの心理的身体的負担を低減させた点が優れた製品であると感じられた。

忙しい日常生活の中でトレーニングを行う時間を確保すること自体が課題となる上で、入浴中のひと時をケア時間に充てることで日々のケアの心身のハードルを大きく下げている。

排水孔の設計や曲線形状、重さなど細かな点まで配慮されている点が使い勝手の良さにつながっているが、医療機器然とした印象が拭いきれていない点が惜しい。浴室のインテリアに配慮したカラーラインアップが今後期待される。

グッドデザイン賞とは

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

■受賞対象

「AQUA QUTTO（アクア キュット）」／デザイナー：株式会社 創通メディカル ウェン・ミンジェ

※掲載ページ：https://www.g-mark.org/en/gallery/winners/28784?years=2025

■商品概要

商品名: AQUA QUTTO（アクアキュット）

発売日：2024年8月8日（木）

価格：22,880円（税込）

サイズ/質量：約296mm×269mm×88mm/約600g

セット内容：本体、専用ACアダプター、取扱説明書（兼保証書）

URL： https://mytrex.jp/aqua-qutto/

■MYTREXについて

『MYTREX』 は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに習慣を変えるのではなく、習慣に溶け込むセルフケアを目指し、効果がないもの、継続できないものはつくらないという信念のもと、独創的な美容・健康機器を提供するブランドです。2024年1月にはシリーズ累計出荷台数250万台を突破しました。

人気商品は、パワフル振動で本格ケアができるボディケアハンディガン『MYTREX REBIVEシリーズ』、サロン級の美肌ケアを叶える光美容器『MYTREX MiRAYシリーズ』。お風呂でEMSヒップトレーニング『MYTREX AQUAシリーズ』など、スキマ時間を活用して美と健康をサポートするアイテムを取り揃えております。

2024年2月には”マイクロカレント”搭載シャワーヘッド「HIHO FINE BUBBLE+e」が誕生。水力発電により発生させた美肌電流マイクロカレントで、シャワータイムがエステのような美容時間に。

さらに、2024年8月より先行販売を開始した業界初*「手圧変動テクノロジー」を搭載したハンディガン「REBIVE 2」「REBIVE MINI XS2」では、従来の強さ（振動スピード）調整に加え、今までにはなかった「深さ(ストローク)」も調整できる設計を実現しボディケアに新たな旋風を巻き起こしたと、大きな反響をいただいています。

今後も医療機器メーカーとしての専門性と技術力を生かしつつ、お客様に驚きと感動をお届けする数々の新商品の発表を予定しています。

*自社調べ（2024年7月時点）

＜会社概要＞

社名：株式会社創通メディカル

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/