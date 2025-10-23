バリューデザイン、JCBと共同でタイの店舗送客キャンペーン第2弾を実施

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）の海外子会社の１社であるValuedesign（Thailand）Co.,Ltd.（本社：タイ バンコク）は、株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役兼執行役員社長：二重 孝好）の海外業務を行う子会社、株式会社ジェーシービー・インターナショナル （本社：東京都港区、代表取締役社長：陽川 勝樹、以下、総称して「JCB」）と、タイで2025年10月1日（水）から2025年12月31日（水）まで対象ブランドでデジタルクーポンが貰えるキャンペーン「JCB heal jai」の第2弾を実施いたします。

バリューデザインは、小売・飲食店など12万店舗以上に独自 Pay（店舗独自のハウス電子マネー）の発行が可能な「Value Card」を提供しています。日本をはじめ、インドやタイへサービスを展開しており、店舗の顧客層拡大やブランドリーチの拡大を支援しています。

今回、バリューデザイン（タイ）とJCBは、バリューデザインのサービスを導入する店舗への送客、タイにおけるJCBカードの利用促進を目的に「JCB heal jai」キャンペーン第2弾を実施。期間中、JCBカードでの決済、条件の達成で、対象ブランドの商品と交換できるデジタルクーポンをプレゼントします。本年4月～9月末まで実施した第1弾に続き、第2弾ではドーナツショップ「クリスピー・クリーム・ドーナツ」のほか、新たなブランドとしてドリンクショップ「GAGA」、フライドポテト専門店「Potato Corner」を加え、購入額と同等の商品を受取ることができる、よりお得な特典を用意しています。

なお、本キャンペーンの実施にあたりバリューデザイン（タイ）では、店舗に対するデジタルクーポンの発行や配布、販促物の作成などをサポートしています。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4318/table/443_1_395245da2b079f0c2f6a9c8df47b3225.jpg?v=202510230257 ]

※デジタルクーポンは、予定枚数に達すると予告なく配布を終了します。あらかじめご了承ください。

※詳細については、以下のウェブサイトをご確認ください。（タイ語サイト）

https://www.specialoffers.jcb/th/campaign/detail/JCBHealJai2/89782/

バリューデザインは、店舗と消費者をつなぐ架け橋となるよう、会員をかかえる店舗や企業と連携し、ビジネス機会の創出、販路拡大、利用頻度アップ等を目指し、消費者の暮らしを豊かにするサービスを提供してまいります。

■画面イメージ

■株式会社ジェーシービーについて

名称：株式会社ジェーシービー

所在地：東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア

URL：https://www.global.jcb/ja/

設立：1961年1月

代表者：代表取締役会長 兼 執行役員社長 二重 孝好

事業内容：クレジットカード業務、クレジットカード業務に関する各種受託業務、融資業務、集金代行業務、前払式支払手段の発行ならびに販売業およびその代行業

＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞

会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL：https://www.valuedesign.jp/

設立：2006年7月

代表者：代表取締役社長 林 秀治

事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・独自Payの導入効果を高めることに特化した、SaaS型のデジタルマーケティングツール「Value Insight」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。