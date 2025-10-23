かっぱ寿司のお持ち帰り&デリバリー定番セットメニュー6種がおトク！期間限定！『みなみ鮪中とろ』2枚重ねでご提供！本日10/23（木）～お持ち帰り定番セットメニュー1人前最大210円OFFの特別価格で！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2025年10月23日（木）～2025年11月5日（水）の期間、対象のお持ち帰りとデリバリーセットメニュー6種にて、『みなみ鮪 中とろ』を2枚重ねて最大340円(税込)OFFでご提供いたします。また、店内飲食限定の3商品は最大230円（税込）OFFでご提供いたします。

本キャンペーンでは、かっぱ寿司の人気ネタ『みなみ鮪中とろ』を対象に、お持ち帰りセットメニュー6種にて「2枚重ね」でご提供。しかも、1人前最大210円(税込)OFFという、秋の味覚をお得に楽しめる内容となっております。お持ち帰りセットメニューは、『極み11種セット（1人前～5人前）』『人気11種セット（1人前～5人前）』『まぐろ尽くし6種セット（1人前～2人前）』『まぐろ・サーモン特盛いくら6種セット（1人前～2人前）』『かっぱの特上10貫セット』『バラエティ16貫セット』の6種が対象で、バラエティ豊かなラインアップをご用意しております。

さらに、店内飲食限定の豪華3商品も、同期間最大230円（税込）OFFでご提供。対象商品は『先ずコレ！かっぱの定番オススメにぎり７貫』『かっぱの極み贅沢にぎり～秋の五貫～』『かっぱの極み贅沢にぎり～秋の七貫～』と、秋の味覚を贅沢に楽しめる内容となっております。

ご家族やご友人との集まりに、かっぱ寿司の『みなみ鮪 中とろ』を中心とした特別メニューで、秋のひとときをぜひお楽しみください。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

※石川県・福井県・富山県の店舗は10月30日(木)までの販売となります

【期間限定！『みなみ鮪中とろ』は2枚重ねてご提供「お持ち帰り定番セットメニュー6種 」1人前 最大210円(税込)OFF 概要】

・開催期間：2025年10月23日（木）～2025年11月5日（水）予定

・実施店舗：かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※一部店舗では価格が異なります。※デリバリーは価格が異なります。※掲載写真はイメージです。

2人前なら340円お得！『極み11種セット』2人前3,680円(税込)⇒3,340円（税込）～【340円(税込)お得】1人前～5人前までご用意

みなみ鮪中とろ（2枚重ね）､まぐろ､活〆はまちはらみ､ とろサーモン､ほたて､大切り活〆真鯛､赤えび､えんがわ､上煮穴子(ハーフ)、特盛いくら､特盛ねぎとろ

2人前なら220円お得！『人気11種セット』2人前2,540円(税込)⇒ 2,320円（税込）～【220円(税込)お得】1人前～5人前までご用意

みなみ鮪中とろ（2枚重ね）､まぐろ､サーモン､活〆はまち､えんがわ､ほたて､えび､いか､煮穴子､ いくら､特盛ねぎとろ

2人前なら190円お得！『まぐろ尽くし６種セット』2人前2,310円(税込)⇒2,120円（税込）～【190円(税込)お得】1人前～2人前までご用意

みなみ鮪中とろ（2枚重ね）､まぐろ､びん長まぐろ､特盛ねぎとろ､まぐたく軍艦､鉄火巻

2人前なら190円お得！『まぐろ・サーモン・特盛いくら6種セット』2人前2,390円(税込)⇒2,200円（税込）～【190円(税込)お得】1人前～2人前までご用意

みなみ鮪中とろ（2枚重ね）､まぐろ､サーモン､ びん長まぐろ､特盛ねぎとろ､特盛いくら

1人前170円お得！『バラエティ16貫セット』1,800円(税込)⇒1,630円（税込）～【170円(税込)お得】

みなみ鮪中とろ（2枚重ね）､ まぐろ､大切り活〆真鯛､サーモン､とろサーモン､いか､赤えび､ほたて､えんがわ､えび､煮穴子､玉子､いくら､特盛ねぎとろ､サラダ軍艦､感動コーン

1人前210円お得！『かっぱの特上10貫セット』2,140円⇒1,930円（税込）～【210円(税込)お得】

みなみ鮪中とろ（2枚重ね）､まぐろ､とろサーモン､活〆はまちはらみ､赤えび､ほたて､ふわとろ煮穴子､特盛いくら､特盛うに

【店内飲食限定の３商品、期間限定 最大230円(税込)OFFでご提供】230円お得！『先ずコレ！かっぱの定番オススメにぎり7貫』【230円(税込)お得】810円(税込)～⇒580円(税込)～

みなみ鮪中とろ､まぐろ､いか､つぶ貝､活〆はまち､サーモン､えんがわ ※店内飲食限定

200円お得！『かっぱの極み贅沢にぎり～秋の五貫～』【200円(税込)お得】1,340円(税込)～⇒1,140円(税込)～

みなみ鮪中とろ、大切り活〆真鯛柚子塩､活〆はまちはらみ､大切り蝦夷あわび､ぼたん海老(店内殻剥き)※店内飲食限定

200円お得！『かっぱの極み贅沢にぎり～秋の七貫～』【200円(税込)お得】1,920円(税込)～⇒1,720円(税込)～

みなみ鮪中とろ､大切りサーモン いくらのせ､大切り活〆真鯛柚子塩､大切り蝦夷あわび､うににぎり､ぼたん海老(店内殻剥き)上煮穴子一本 ※店内飲食限定

リリース内画像素材：https://x.gd/JfKI5